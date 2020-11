¿Qué pasó?

Este lunes, diputadas de oposición presentaron un proyecto de ley para facultar a los miembros de la Convención Constitucional para definir el quórum para aprobar o rechazar las materias relativas a la redacción de la Nueva Constitución.

Si bien la iniciativa fue ingresada durante este lunes en el Congreso, aún falta la revisión de la admisibilidad del proyecto y que se dé cuenta en Sala.

El proyecto

El texto señala que: "La determinación del quórum de aprobación de las normas se hará de forma pública, transparente y democrática y será resuelta por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Convención y en una votación citada para ese exclusivo propósito".

"Del mismo modo, ni el Tribunal Constitucional ni ningún otro órgano o autoridad establecida en esta Constitución, podrá intervenir ni ejercer función o atribución alguna en relación a la Convención", precisa.

¿Qué dijo Camila Vallejo?

"Lo que buscamos de alguna manera es ir haciéndonos cargo en el debate legislativo de las mejoras al proceso constituyente para que avance más en participación ciudadana y en ejercicio soberano de la convención", afirmó Camila Vallejo.

"Esto no se trata de ir a criticar el acuerdo, sino que ver qué otras mejoras se pueden hacer. Así como se hizo con la paridad, como se está haciendo con los escaños reservados, lo que se está haciendo con las listas de independientes", indicó.

Además, enfatizó que: "Nosotros no queremos poner ningún quórum, lo que estamos señalando es que ellos definan si quieren mantener los 2/3, 4/7 o 3/5, una combinación de quórum distintos que garanticen más mecanismos de participación ciudadana".

¿Qué dijo Chile Vamos?

Francisco Chahuán (RN) recalcó que el Partido Comunista "se sustrajo de los acuerdos del 15 de noviembre del año 2019, sin lugar a dudas no ha aportado para generar puente de diálogo, sino muy por el contrario, está tratando borrar con el codo lo que resolvieron los chilenos en virtud de un plebiscito".

"Lo que resolvieron los chilenos es un cambio a la Constitución, un proceso constituyente, con reglas claras: con un número de convencionales y también con un procedimiento que dice relación con los 2/3. Lo que hace el Partido Comunista es faltarle el respeto a los chilenos", sostuvo.

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) manifestó que: "Lo que me llama la atención es que no pasan ni dos semanas del plebiscito y ya quieren cambiar las reglas del juego. Así no se construyen los países, así no se construyen las cosas estables".

¿Qué dijo la DC?

El parlamentario Daniel Verdessi (DC) afirmó que: "La bancada demócrata cristiana no está disponible para este acuerdo, apreciando los aportes que ha hecho el PC, pero destacando que en este caso se trata de generar una Constitución que es la casa de todos, y en la casa de todos tenemos que trabajar con gran mayoría. Y los 2/3 son la propuesta inicial, son la propuesta de los que estuvieron en el gran acuerdo del 15 de noviembre".

Matías Walker (DC) expresó que: "No estamos disponibles para cambiar las reglas del juego luego de que un 80% de la ciudadanía se pronunció a favor de los dos elementos de la esencia de esta reforma constitucional: la hoja en blanco bajo la cual se va a redactar la nueva Constitución y los 2/3, que significa que la nueva Constitución va a nacer fruto de un gran acuerdo nacional".

"La Constitución no es para que una mayoría circunstancial le imponga las reglas del juego a una mayoría circunstancial. La Constitución son las reglas básicas de convivencia, bajo las cuales todos tenemos que reconocerlas como chilenos", agregó.

