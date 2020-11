¿Qué pasó?

El ministro de salud, Enrique Paris, se refirió este sábado, tras dar un nuevo balance por el coronavirus en Chile, sobre las cuarentenas que viven las ciudades de Osorno y Puerto Montt, y por lo cual sus respectivos alcaldes han mostrado abierta preocupación.

Este hecho provocó la molestia del edil de la primera ciudad, Jaime Bertín, y la “rebeldía” del segundo, Gervoy Paredes, al decir que igualmente abrirá el comercio, debido a la difícil situación social y económica de la zona.

¿Qué dijo?

“Llamé al alcalde de Osorno, pero no me pude comunicar con él. Sin embargo, mi jefe de gabinete, el doctor Juan Carlos Ríos, visitará esa ciudad la próxima semana. Sí me pude contactar con el edil de Puerto Montt, y también me reuní con la Cámara de Comercio y, por ejemplo, con representantes del mercado de Angelmó. Hoy, además, lo hice con el Intendente de los Lagos para ver soluciones en los hospitales de Castro, Osorno y Puerto Montt”, dijo el jefe de cartera.

Añadió que “estamos consciente de los problemas económicos de las personas, y que siempre afecta a los más humildes... Creo que las cuarentenas prolongadas no dan los frutos necesarios. Desde el comienzo, antes de ser ministro de salud, me opuse a eso”.

No se quedó ahí y agregó que “la salud no solo son hospitales e inyecciones, sino que determinantes sociales. Eso es respeto a la mujer, educación, calidad de vivienda, enfermedad previa, ingresos, etc”.

Promete ayuda

“Tenemos que ir con ayuda económica o de alimentos a esa zona. Hoy día el Banco Mundial destaca que Chile es el país que más ha dado ayuda a sus habitantes en Latinoamérica, acompañándolos en esta pandemia. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo y lo seguirá haciendo”, prosiguió.

Anunció que “llevaremos dos equipo móviles a Puerto Montt para aumentar la cantidad de testeos y vamos a reforzar apoyo a atención primaria... Ojalá a fin de la próxima semana puedan salir de cuarentena, pero es un riesgo y hay que entenderlo... En esto no solo trabaja el ministro de salud, sino todos los ministerios. Todos debemos colaborar para salir a delante”

Para rematar hizo un llamado a la población de esas zonas del país.

“Pido un último esfuerzo y paciencia. Vamos a hacer todo lo necesario para que ellos puedan salir adelante”, cerró.