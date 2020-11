¿Qué pasó?

Este sábado, luego del balance diario sobre el estado de la pandemia de coronavirus en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, se refirió a las acusaciones en su contra de tratos machistas y misóginos que habría tenido con enfermeras mientras se desempeñó como decano de la facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.

Al respecto, la autoridad del Ministerio de Salud indicó que “a pesar de que nos hemos referido en otras ocasiones a este tema, quiero insistir una vez más en todas las acusaciones que se han hecho en mi contra no tienen ningún fundamento”.

"Doy por concluido este tema"

“Lo digo con toda claridad, yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho, y las frases que se me atribuyen no son ciertas”, argumentó Dougnac.

“Por tanto, doy por concluido este tema. Esto surge de un problema laboral que busca otro tipo de compensaciones, pero que no se ajusta a la verdad”, concluyó.

Palabras de ministra de la Mujer

Estas declaraciones del subsecretario fueron como respuesta a una pregunta de la prensa dirigida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quien estuvo presente en el reporte del Minsal para hablar sobre los trabajos en conjunto de ambos ministerios.

Zalaquett, sin embargo, frente a la interrogante solo se limitó a señalar que “nosotros hoy día estamos aquí para dar una excelente noticia que es este trabajo colaborativo que estamos realizando con el Ministerio de Salud, a través de la unidad de Género, y liderado por el ministro Paris”.

Cifras del balance

En cuanto a las cifras de la pandemia entregadas en el balance, se informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.644 casos nuevos de contagio del virus, de los cuales 1.093 presentaron síntomas, 536 fueron asintomáticos y 15 no han sido informados.

De esta manera, se llegó a un total de 529.676 infecciones en el país. De ellas, 9.358 se mantienen en un estado activo.

En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo con lo reportado por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Minsal, en la última jornada se produjeron 39 muertes.

Así, se alcanzó un total de 14.777 personas que perdieron la vida desde el inicio de la pandemia en Chile.