Este viernes declaró por tercera jornada consecutiva, en calidad de imputado, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, en el contexto de la investigación en su contra por supuestos delitos vinculados al manejo de la pandemia de coronavirus mientras era titular de la cartera

Al igual que en los días anteriores, la audiencia estuvo marcada por las discrepancias entre la defensa del exministro y los abogados querellantes, lo que generó varias objeciones que acusaban preguntas engañosas o reiterativas.

Abogado de Jadue

El abogado del alcalde Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, realizó preguntas referidas a los errores en Epivigila, los datos utilizados en los informes, la negativa para usar el medicamento Interferón que promovía el edil de Recoleta, entre otras materias. Sin embargo, la mayoría de las preguntas fueron objetadas, por lo que Sepúlveda le pidió a la contraparte que detuviera la situación.

"Si no renuncian al derecho a objetar por impertinencia estas materias, yo voy a llegar hasta acá en mi interrogatorio, entendiendo que el tribunal ya ha decidido que ante cualquier objeción se va a aceptar por impertinencia", se quejó.

"Si las defensas estiman que estas materias que yo estoy reconociendo abiertamente que no han sido preguntadas ni declaradas voluntariamente por el imputado, si ellos van a objetar las preguntas por impertinente, yo su señoría llego hasta acá, concluyo en este momento, porque todo lo que tengo para preguntar no dice relación con lo que él ha declarado", agregó.

La situación fue desestimada por el juez Ponciano Sallés, por lo que Sepúlveda sólo realizó una pregunta más y concluyó su interrogatorio.

Declaración de Mañalich

En su declaración, Mañalich aseguró que: "no hubo ninguna instrucción de engañar, de acomodar, de horarios, de nada de eso".

Además, recalcó que cuando estuvo en el cargo no dio instrucciones a otras autoridades a través de intermediarios.

"Yo mandé a todas las autoridades de Salud una decisión, un correo, para decirles explícitamente que cada vez que un funcionario del Ministerio dijera que actuaba en mi nombre, que por favor lo certificaran directamente conmigo, que ellos no merecían un ninguneo de esa magnitud y que si yo tenía algo que decirles a ellos, tenía que ser directo a ellos, y no a través de intermediaciones, y que en el Ministerio de Salud no eran posibles los intermediarios", afirmó.

