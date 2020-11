Desde el Gobierno insisten en que el Ingreso Familiar de Emergencia sólo se activará en caso de que retomen las cuarentenas en gran parte del país en el marco de la pandemia del coronavirus, pero aseguraron que se encuentran trabajando en nuevas herramientas de ayuda para la población más vulnerable.

Respecto al IFE, el ministro de Hacienda Ignacio Briones aseguró: "Lo he dicho varias veces en las últimas semanas, en materia de ayudas sociales, si tenemos que volver a cuarentenarnos, no hay que olvidar que ese instrumento fue definido como uno que va mano a mano con el hecho que las familias no tengan que exponerse o exponer al resto en busca de ingresos, bueno ahí está el IFE".

"Si ocurre el próximo año (las cuarentenas) no tenga la menor duda que vamos a apretar el botón del IFE, un IFE que fue perfeccionado en el camino y que llegó a más de ocho millones de chilenas y chilenos, está conversado en el Presupuesto también”, agregó sobre el tema durante la jornada del jueves en el Congreso.

En la misma línea, su par de Desarrollo Social Karla Rubilar explicó que "igual que el Paso a Paso en salud estamos preparando un plan social de rebrote. El botón del IFE está completamente listo para activarse en caso que sea necesario".

"Nuevas herramientas"

Paralelamente, desde el Ejecutivo también alistan nuevas ayudas para quienes se han visto más afectados por la crisis económica. En entrevista con radio Oasis, Rubilar comentó: “Antes de ese rebrote estamos trabajando en nuevas herramientas que son de protección social, preocupados en la población más vulnerable, incluso que pudieran estar en comunas sin cuarentena y que no han podido recuperar su ingreso. Estamos buscando figuras para poder entregar. Ojalá a la brevedad sea el propio Presidente quien las anuncie”.

Por su parte, el recientemente asumido ministro del Interior Rodrigo Delgado, se refirió al trabajo que realiza el Gobierno frente al avance del proyecto para un segundo retiro del 10% de los fondos AFP.

"Es una estrategia que se está trabajando en este momento, que tiene que ver con beneficiar a personas que progresivamente van a quedar desprotegidas desde el punto de vista de sus pensiones (...) Las personas más vulnerables requieren una estrategia distinta y por eso en el Gabinete se está trabajando en esa línea”, dijo.

