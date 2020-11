¿Qué pasó?

Este martes el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, confirmó que sí se llevará a cabo el evento de Año Nuevo en el Mar en su comuna, con el objetivo de reactivar la economía, además de apoyar el comercio y el turismo.

¿Qué dijo?

El jefe comunal señaló que “queremos entregar una buena noticia, que lo que busca es reactivar económicamente la ciudad, apoyar el comercio y el turismo”.

“Hemos acogido el llamado, la solicitud, la opinión, la propuesta de la economía local de Valparaíso, tanto de su comercio diurno como nocturno, su turismo”, añadió.

Además, confirmó que “en Valparaíso va a existir el evento de Año Nuevo en el Mar el 31 de diciembre de 2020 de cara al primero de enero”.

"Es una actividad extremadamente importante para la ciudad, no solo por su valor simbólico, sino por la oportunidad económica que le genera particularmente al turismo, gastronomía y comercio de la ciudad", planteó.

Se suspende celebración en Plaza Sotomayor

Por otro lado, descartó la realización de la celebración de Año Nuevo en la Plaza Sotomayor. "Está suspendida, básicamente porque no cumple con las condiciones sanitarias, por tanto nos vamos a concentrar solamente en el lanzamiento de los fuegos artificiales, que al municipio no le supone un gasto adicional porque ese gasto ya está realizado, porque se hizo en su momento la respectiva licitación. No es un gasto para la municipalidad, es una inversión", manifestó.