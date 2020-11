Tras el estremecedor relato de uno de los detenidos en el caso de Pascale Alvarado, se han intensificado las diligencias para intentar dar con el cuerpo de la desaparecida joven, de quien se perdió su rastro en Puchuncaví, región de Valparaíso, hace casi nueve años.

Fue el 8 de noviembre de 2011 cuando se vio por última vez a la adolescente de 17 años, quien salió de una empresa donde realizaba su práctica profesional y se dirigió a una farmacia, lugar donde fue presuntamente secuestrada para ser trasladada a un sector cercano a la localidad de Cabildo, donde habría sido abusada y asesinada.

Sin embargo, aún no se logra dar con el paradero de su cuerpo, tarea que asumió la Fiscalía de Quintero, tras el relato entregado por uno de los imputados: Miguel Soto Cruces y Mario Ulloa Saavedra, quienes enfrentaron la justicia luego de ocho años y once meses desde el hecho.

Confesión reactivó la búsqueda del cuerpo

Las investigaciones para dar con el paradero de la joven se acrecentaron, tras las declaraciones que logró recabar el Ministerio Público con los detenidos y que apuntan a la muerte de la menor.

"Soto se puso a llorar, indicándole que estaba mal porque había matado y violado a una niña con Ulloa. Esta declaración se reitera con otros testigos", dijo el juez Felipe Contreras.

La confesión reactivó las pericias del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios, ya que se decretaron 120 días de investigación, mientras que los detenidos se encuentran bajo prisión preventiva en la cárcel de Valparaíso.

Vecinos claman justicia

La reapertura del caso de Pascale Alvarado, que estuvo en pausa por varios años, tiene conmocionada a la localidad de Puchuncaví y Cabildo, donde los vecinos salieron a las calles clamando justicia para la joven.

El tema también tiene en alerta a su madre, Jeanette Soto, quien en declaraciones al diario LUN afirmó que "ojalá a uno de ellos se le ablande el corazón y me diga dónde la dejaron. Ellos están presos y van a pagar por lo que hicieron, y es lo justo, pero eso no me sirve de mucho si no me dicen dónde está. Ellos están en la cárcel, sí, pero yo quiero a mi hija".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

