¿Qué pasó?

Este jueves la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto para permitir realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones en las AFP, despachándolo a la Sala.

En la instancia se revisaron las indicaciones que fueron presentadas y que buscaban perfeccionar el texto, el que finalmente quedó con cuatro diferencias claves respecto a la primera iniciativa.

¿Cuáles son las diferencias?

1) Una sola cuota

La comisión aprobó el denominado "corazón del proyecto", que establece, al igual que la primera reforma constitucional, un retiro máximo de 150 UF (cerca de $4,3 millones) y un mínimo de 35 UF (cerca de $1 millón). Si los fondos son menores a esta cifra, se podrá retirar la totalidad de ellos.

La diferencia radica en que la entrega de los recursos se efectuará en una sola cuota en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que es presentada la solicitud a la correspondiente administradora.

En tanto, en el primer proyecto, cuando el monto superaba las 35 UF, la entrega del dinero se realizaba en dos cuotas. El primero, luego de 10 días hábiles de realizada la solicitud; y el segundo, tras 30 días hábiles.

2) Reintegro voluntario

Los diputados componentes de la comisión dieron luz verde a la indicación de un reintegro de los fondos retirados, mediante una cotización voluntaria adicional de 5% mensual y que el afiliado podrá suspender o discontinuar.

En la primera iniciativa no se contemplaba la opción de reintegrar el dinero extraído.

3) Impuesto a la renta

Los integrantes de la comisión aprobaron que los fondos retirados constituyan renta, con la excepción de aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la ley de impuesto a la renta (menor a 2,5 millones mensuales) y siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF (poco más de 1 millón de pesos).

La remuneración y renta imponible promedio, corresponderá al promedio de las últimas 12 remuneraciones y rentas declaradas en el sistema en los últimos 10 años.

En el caso del primer retiro, la extracción del dinero no constituía renta para ninguno de los afiliados, sin importar el monto que tributen los ciudadanos.

4) Transparencia de autoridades públicas

La Comisión de Constitución dios luz verde a una propuesta que no estaba contemplada en la primera reforma, la cual consiste en que las autoridades públicas incorporen en su declaración de intereses y patrimonio la información respecto del primer retiro de fondos previsionales y de este segundo retiro si lo solicitan.

¿Cuándo se podría retirar el dinero?

La diputada Pamela Jiles (PH), una de las impulsoras de la iniciativa, sostuvo que: "Yo sigo firme en mi compromiso. Hemos cumplido un plazo de tramitación que es este, que da tiempo para que esté listo en Navidad".

"Yo personalmente le pido a Diego Paulsen (presidente de la Cámara de Diputados) que cite a una sesión para votar esto no más allá del próximo martes. Se lo pido, porque si no esto se va a entrampar y no quisiera que la ciudadanía tuviera la impresión de que el presidente de la Cámara de Diputados está tratando de retrasar esta tramitación", expresó.

En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, insistió: "Yo le pido al presidente de la Cámara que fije una sesión especial la próxima semana, luego de la votación de la Ley de Presupuesto, porque todo Chile está esperando este segundo retiro".

