¿Qué pasó?

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que podría existir una "vulneración de datos" en la solicitud que hizo el ministerio de Hacienda para obtener información de las personas que hicieron efectivo el primer retiro del 10% de las AFP.

"Para hacer un juicio institucional responsable nosotros lo que hicimos fue oficiar tanto a la Superintendencia de Pensiones como al ministerio de Hacienda para solicitar los antecedentes respecto a este punto", explicó De la Fuente en Meganoticias Conecta.

¿Qué dijo?

De la Fuente añadió que "entendemos que aquí puede haber efectivamente una vulneración en materia de protección de datos, porque quizá no se respete el principio de finalidad, que establece que uno puede recopilar cierta información, pero para eso hay que tener una autorización y tiene que tener un fin específico y eso no está claro”.

“No está claro tampoco si el manejo específico de la base de datos tiene una autorización legal para hacerlo, si efectivamente aquello que se invocaba, por ejemplo el día de ayer, autoriza efectivamente el tratamiento de datos personales más allá de lo que se ha señalado ahora”, aseveró.

Asimismo, dijo que "tenemos dudas respecto a por ejemplo, a la licitud del tratamiento de esos datos personales y de esas bases de datos, y quién va a hacer ese tratamiento de las bases de datos. Y luego la manera en que la Superintendencia ha recopilado esa información en materia de pensiones, que también pasa a ser una incertidumbre para nosotros toda vez que se supone que para recopilar información, efectivamente esa información debiera estar o debería tener licitud para poder recopilarla, sin consultar necesariamente a los titulares”.

“Estamos pidiendo a ambas instituciones que nos envíen la información que ampara aquella decisión que ellos tomaron (...). Otra cosa que tiene que ver con la recopilación de los RUT, por ejemplo, si esto tiene finalidad estadística, era necesario o no recopilar los RUT y no tener una base de datos anonimizada que sería lo lógico para poder hacer tratamiento de datos de estas características”, manifestó.

Derecho fundamental

Por otro lado, De la Fuente aclaró que “existe una normativa en Chile que establece ciertas reglas para el tratamiento de datos personales. Existe además una disposición constitucional desde el año 2018 que le da una doble protección a esto como derecho fundamental, entonces es importante tener antecedentes si efectivamente esto se ajustó o no a derecho”.

“El problema no es la recopilación de información ni de datos personales, el problema es que esto tiene que estar bajo reglas adecuadas y conocidas por todos (...). No es que no se puedan recopilar datos, de hecho lo lógico es que para mejorar las políticas públicas, en el ámbito público y privado, para mejorar, por ejemplo, la relación entre el consumidor y quien está prestando un servicio, es importante tener información, el punto es que estas se tienen que ajustar a las reglas del juego”, planteó.

Finalmente, expuso que “no se trata de prohibir la recopilación de información, pero se trata de entender que estamos hablando de derechos fundamentales que le pertenecen al titular, que son siempre las personas y hay que respetar las reglas del juego”.

