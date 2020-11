¿Qué pasó?

La Fiscalía adelantó para este jueves la formalización de los dos detenidos por el caso de Pascale Alvarado, joven desaparecida hace nueve años en Puchuncaví, diligencia que en principio se realizaría el día 26 de este mes.

Se trata de un hombre de 50 años y otro de 47, de Purén y San Felipe, respectivamente, que estaban siendo investigados hace al menos tres años. Según un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso del 3 de febrero de 2017, señala que el Ministerio Público había ordenado intervenir los teléfonos de ambos sujetos.

Hasta la fecha, estaban solamente en calidad de apercibidos mientras avanzaba la investigación.

¿Qué dijo Fiscalía?

Luis Ventura, fiscal jefe de Quintero, comentó que tras una serie de diligencias se emitió una orden de detención contra los sujetos, quienes serán formalizados a las 16:00 horas de este jueves.

El drama de la madre

"A mí me robaron la mitad de mi vida. Me partieron el corazón y la otra parte me la quitaron", manifestó la madre de Pascale.

Además, destacó que: "Carabineros nos tomó altiro la denuncia. Se coordinaron y salieron inmediatamente a la búsqueda".

"No tener respuesta y vivir con eso día a día igual es doloroso y hay que saber llevarlo, porque también están las críticas", dijo la mujer, haciendo referencias a las ocasiones en que han apuntado a la familia como la responsable de la desaparición de la joven.

Cobertura completa