Un joven de la comuna de Osorno decidió aprovechar el Cyber Monday para comprarse un par de zapatillas, pero en su lugar recibió un frasco con muestras de sangre que tenían como destino el Hospital de Chaitén.

Fue el pasado domingo cuando Nicolás Fuentes compró el calzado deportivo que se encontraban en oferta en la tienda Columbia.

Con el seguimiento del paquete no presentó mayores problemas, pero cuando llegó el pasado martes a su casa, se percató que tenía una etiqueta del Instituto de Salud Pública (ISP).

¿Qué dijo el joven?

"El día domingo, por todo esto del Cyber, en la noche realicé una compra vía online en la página de Columbia, hasta ahí todo bien. El día lunes me llega mi número de seguimiento y después para sorpresa mía el martes ya estaba llegando el producto que había pedido", contó Nicolás.

Una vez que abrió el paquete se encontró con una advertencia sanitaria y además se indicaba que la "muestra de sangre humana o derivados" era destinada presuntamente para una evaluación de inmunología básica.

"La sorpresa fue aún mayor cuando el transportista de Correos de Chile me pasa esta caja que venía con todos mis datos, yo la recibo, la abro y me empiezo a dar cuenta, y me pillo con la sorpresa, de que no era el producto que yo había comprado y que pudo ser algo que podría haber atentado contra mi salud o contra la de mi familia", agregó.

"Me pudo haber causado algún tipo de enfermedad"

El joven precisó que: "Cuando recibo la caja, solamente abro la parte superior y al ver el envase, el recipiente se quedó ahí intacto".

"Una vez que lo abrí (el paquete), lo primero que hice fue empezar a revisar la caja, a ver los sellos y me pillo con este escrito que decía que era una sustancia biológica de categoría B. Yo no sabía qué era y lo busqué en Internet, y ahí uno se va informando que pudo ser algo que me pudo haber causado algún tipo de enfermedad", relató.

"Al principio, como uno es joven, se lo toma con un poco más de normalidad, pero después uno empieza a pensar en la gente con la que uno vive, en este caso con mis papás que son mayores y son hipertensos. Entonces, con todo esto de la pandemia claro que da un poco de miedo."

¿Qué hizo tras recibir la caja?

Nicolás señaló que después de recibir el paquete "lo primero que hice fue contactarme con el servicio de postventa de la marca en la que yo había comprado, el cual fue realmente nefasto porque trataron este caso como si me hubiese llegado una polera en vez de las zapatillas".

"Hoy en la mañana me contacté con Correos de Chile y la ejecutiva no me da ninguna solución y me da un correo para subir el reclamo. Y durante el transcurso de la mañana me llama un encargado de Correos de Chile de Osorno que me dice que por redes sociales se enteró del caso y me intenta dar algún tipo de solución", aseguró.

"En lo que quedamos es que Correos de Chile, como lo tuvo que haber hecho desde ayer, porque es un producto que no puede estar en una casa, ellos van a venir a retirar el paquete", sostuvo.

Además, el joven afirmó que: "Me comuniqué hoy día en la mañana con el Servicio de Salud de Osorno, porque mi intención nunca ha sido quedarme con esta caja, y la respuesta que me dieron es que ellos no podían hacerse cargo de eso".

¿Qué dijo Correos de Chile?

"CorreosChile lamenta profundamente el hecho denunciado por uno de nuestros clientes en la ciudad de Osorno. Hemos instruido una investigación interna para determinar responsabilidades y en paralelo nos hemos puesto en contacto con él para entregar a la brevedad una solución que le permita recibir su envío", sostuvo la empresa.

"Como empresa pública, nos esforzamos día a día por entregar un servicio seguro y de calidad, que esté al alcance de todos los chilenos, y a su vez seguir cumpliendo con nuestro rol social de conectar a todos los chilenos", agregó.