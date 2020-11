Yucely Ynestroza, de 45 años y nacionalidad venezolana, falleció este lunes tras intentar ingresar a Chile desde Bolivia por un paso no habilitado en el norte del país, sin embargo, no soportó las condiciones ambientales enfrentadas en el trayecto.

La mujer viajaba junto a su hermana y dos sobrinos, pero la falta de oxígeno y el cansancio que le ocasionó la caminata en Colchane a 3.700 metros de altitud, le provocaron la muerte.

Largo periplo

Yucely viajó por cerca de 10 días desde Maracaibo, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Desde este último país intentó cruzar hacia Chile la noche del domingo hacia la localidad de Pisiga Carpa Viejo. Sin embargo, a dos kilómetros de haber entrado al país no pudo continuar su viaje.

Su hermana Coralia, señaló que “estaba con ella y mis hijos. (Yucely) venía caminando muy despacio y me dijo que no podía respirar y cayó. Tratamos de ayudarla pero no pudimos hacer nada”, consignó El Mercurio.

Primera víctima de la crisis migratoria en el norte

Yucely venía a Chile a reencontrarse con sus hijos que trabajan en Santiago, pero con su muerte se transformó en la primera víctima víctima fatal de la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, donde hay cerca de 1.800 migrantes ilegales en residencias sanitarias de Iquique.

Se descartó acción de terceros en la muerte

El mayor de Carabineros Mario Palma, indicó que a las 22:30 horas del domingo “ya en territorio chileno, una mujer se desvanece y la hermana es la que se dirige a la subcomisaría de Colchane. Luego, junto al doctor de turno se trasladan al lugar donde este constata el fallecimiento que estaría relacionado con las condiciones de altura y la contextura de la fallecida”, descartándose la acción de terceros por parte del Servicio Médico Legal.

Críticas al Gobierno

Javier García, alcalde de Colchane, sostuvo que “pese a que en octubre tuvimos la visita del subsecretario del Interior, hasta aquí no hemos tenido ninguna noticia de cuáles son las medidas que se han tomado y se pone en duda la credibilidad de aquellas que el Gobierno ha implementado”.

“Se habló en los medios de comunicación de esta problemática cuando se estaba discutiendo la ley de migración, luego de ello no se supo más”, acotó.

García dijo además que “a raíz del cansancio, las temperaturas y el hambre, muchos de estos ciudadanos ingresan a las viviendas, a veces por la fuerza, lo que genera un serio problema”.

Mientras que el intendente de Tarapacá, Miguel Quezada, expresó que se han capturado bandas de narcotráfico, descartando falta de gestión del gobierno central: “Toda la institucionalidad del Estado ha estado permanentemente en nuestra frontera buscando mayor seguridad para nuestro territorio pero también para las personas que pasan por pasos irregulares”.