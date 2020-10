El pasado mes de abril se dieron a conocer denuncias por presuntas violaciones, abusos sexuales y casos de violencia al interior del hogar de menores Nido de Concepción. Hechos por los cuales se dio término al funcionamiento del centro.

Ahora, un nuevo elemento se suma a estas acusaciones, pues la Fiscalía de Alta Complejidad investiga supuestas adopciones irregulares.

Las siguientes son historias de niños que por distintas razones fueron apartados de sus madres y llegaron a este hogar de menores. Lo que estas mujeres exigen es la veracidad de los antecedentes que fundamentaron la entrega en adopción.

El detalle de las denuncias

Las sospechas de las madres se acrecentaron cuando se conoció la denuncia sobre los presuntos abusos y violaciones que habría ocurrido al interior de este recinto. 17 de los 21 niños que estaban en el hogar eran susceptibles de adopción.

Entre esos menores está la hija de Gianinna Ricciardi, mujer que no la ve desde hace dos años.

"Yo me despedí y ella me decía 'mamita, te amo. Sácame de aquí'. Le dije que la volvería a ver, pero ni siquiera me pude despedir de ella", expresa la madre afectada.

En detalle, los martes eran los días de visita en el hogar Nido, hasta que una vez Gianinna recibió una citación. Según relata, le habían dicho que le entregarían a su hija, pero el 12 de febrero de 2018 fue la última vez que compartió con la niña.

Acusan inexistencia de una instancia judicial

De la misma historia fue víctima María Ávila. También hace dos años que no sabe nada de su hijo. Para su familia se trata de un claro ejemplo de vulneración.

"Ha sido muy difícil el proceso de asimilar que no sabré nunca más de él, porque lo dieron en adopción ilegalmente, nunca firmé nada", cuenta.

Asimismo, la mujer denuncia que nunca hubo una instancia judicial que declarase la adopción del menor: "Mi asistente social y mi psicólogo me avisaron, pero nunca fui a una audiencia para conocer que mi hijo iba a ser adoptado".

Sospechan de la exdirectora del hogar

Todas las madres denunciantes apuntan a la exdirectora del hogar, Evelyn Oñate, hoy investigada por delitos contra menores.

"A mí no me mostraron ningún documento, nada. Evelyn le había dicho a mi mamá que le iban a entregar a mi hija, pero después le dijo que habíamos firmado un documento para darla en adopción", relató Gianinna Ricciardi.

"Quiero saber dónde está mi hija, si está con alguien que realmente la está cuidando, que le esté dando un plato de comida. ¿Quién me asegura que mi hija está con personas buenas?", complementa.

Defensoría de la Niñez es querellante del caso

La Defensoría de la Niñez es querellante en la causa del Hogar Nido vinculada a los presuntos abusos sexuales y violaciones. La defensora, Patricia Muñoz, plantea que todos estos delitos podrían estar vinculados.

"Nosotros hemos sido bastante categóricos en señalar que el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha incumplido su labor de supervisión y control. Por mucho que delegue a un organismo privado la ejecución de acciones destinadas a la protección, nunca podrá delegar su responsabilidad de respetar los derechos de los niños y adolescentes", manifiesta Muñoz.

Fiscalía asume la investigación

Dada la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal nacional Jorge Abbott reasignó la causa a la Fiscalía Metropolitana Occidente.

"Debido a la complejidad y relevancia de los hechos denunciados, en los que se están investigando delitos de explotación sexual comercial de niños y adolescentes, malos tratos y también el delito de adopciones ilegales", detalló Paola Zárate, fiscal de Alta Complejidad.

¿Qué dijo la defensa de la exdirectora?

Evelyn Oñate no estuvo disponible para entrevistas. El defensor penal público jefe de Talcahuano que la representa sostiene que las adopciones son una materia que resuelven los tribunales y no su defendida.

"Quien decreta la adopción es un tribunal de justicia. La señora Oñate no tiene ningún tipo de injerencia, directa o indirectamente, en lo que vaya a resolver el juez de familia en el caso concreto", asegura Gonzalo Benavente, defensor de la exdirectora.

Así las cosas, la incertidumbre de estas madres no disminuye con los días. Al contrario, son más las angustias, dicen. Cada día que pasa, es un día menos sin ver crecer a sus hijos.