¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad ubicadas en uno de los pasajes de la Villa La Loma en la comuna de La Florida registraron a dos sujetos que portaban peligrosas armas de fuego, con las cuales efectuaron disparos hacia el interior de un domicilio.

Una de las armas que portaban ambos desconocidos se trataría de una subametralladora. Los testigos del impactante hecho relataron que "uno llevaba un arma que se notaba que era automática y otro una pistola".

"Yo ya estaba acostada con mi hija, se escucharon los disparos y lo único que hice fue cubrirla, porque eran tan cerca que no sabíamos dónde ocurría. No quiero que mi hija vea esas cosas, las metralletas no se habían visto jamás acá", agregó una mujer.

El temor de los vecinos

El hecho ocurrió el pasado lunes. Según acusan los vecinos, el domicilio afectado se encuentra tomado y aseguran que en su interior se realiza la venta de drogas. Además, denuncian que el barrio ha sido escenario de delitos, balaceras y robos de vehículos.

"Estamos todos atemorizados, ya no salimos como antes, cuando teníamos la libertad de salir a los almacenes cercanos. Ahora tenemos que salir con acompañantes", manifiesta una residente del lugar.

¿Qué dijo el alcalde?

Desde el municipio aseguran que están dispuestos a discutir la instalación de portones y el cierre de pasajes en el sector. Además, se instalarán más cámaras de seguridad y la casa donde ocurrió la balacera, propiedad municipal, será desalojada.

"Una vez que este terrreno sea desalojado, se le va a dar una utilización en favor de los vecinos, para que no vuelvan a ocurrir estas ocupaciones ilegales que dan pie a situaciones totalmente inaceptables", dijo el jefe comunal Rodolfo Carter.

Estos antecedentes ya están a disposición de la policía para identificar a los pistoleros, mientras que los vecinos esperan por ayuda para poder tener tranquilidad en sus hogares.