El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y la red de atención ChileAtiende, lanzó esta mañana la campaña “No pierdas tu bono”, con el objetivo que unas 137 mil personas que han cumplido con todos los requisitos, cobren beneficios pendientes por más de $7.224 millones entregados a través del Aporte Familiar Permanente y de los bonos Ayuda Familiar y de Emergencia.

El lanzamiento lo encabezaron las ministras del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto a los subsecretarios de Previsión Social, Pedro Pizarro, y de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, y el Director Nacional del IPS, Patricio Coronado.

“A la fecha, más del 90% de las personas que cumplieron los requisitos legales ya han retirado su pago. Sin embargo, hoy queremos hacer un llamado a esas personas que aún no cobran su beneficio, y lo tienen disponible, para que consulten y no lo pierdan, porque sabemos de la importancia de estas ayudas en estos momentos”, sostuvo Zaldívar.



En tanto, la ministra Rubilar señaló que “son muchas las personas que tienen la oportunidad de acceder a beneficios que siempre les correspondieron, pero a los que no han accedido por diversos motivos. Queremos que los beneficios del Estado lleguen correctamente a la población, porque sabemos que son momentos difíciles y cualquier ayuda puede marcar la diferencia”.

La secretaria de Estado añadió: "no queremos que el dinero se queden en las arcas fiscales, queremos que llegue a los bolsillos de los hogares".



Para facilitar las consultas (que ya se pueden hacer en las páginas www.aportefamiliar.cl; www.bonoayuda.cl y www.bonocovid.cl) se dispuso el sitio www.bonospendientes.cl, donde, “con sólo su RUN y fecha de nacimiento, las personas podrán saber si tienen uno de estos tres bonos pendientes de cobro, y a partir del 6 de noviembre sabrán el lugar de cobro que se les asignará”, explicó el subsecretario Pizarro.

En tanto el director del IPS recordó que la información en www.bonospendientes.cl está actualizada al 30 de septiembre de 2020 y que por ello, “si una persona cobró su bono después de esa fecha, esto se reflejará en una próxima actualización del sitio de consulta. Cabe recordar, que estos bonos se otorgan por única vez y solo tienen un pago”, sentenció.

