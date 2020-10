Este lunes tanto el ministro del Interior, Víctor Pérez, como el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, analizaron el triunfo del Apruebo en el Plebiscito y los desafíos del Gobierno que esto implica.

Al respecto, Pérez señaló que “el Gobierno tiene en este inicio del camino dos responsabilidades fundamentales: Una que determina el propio acuerdo constitucional del 15 de noviembre que está reflejado en la Constitución, que es garantizar la instalación de la comisión constituyente (...). Y el segundo, seguir enfrentando la pandemia con éxito, recuperar los empleos, poner en marcha la economía, seguir trabajando fuertemente en mejorar la salud y sobre todo liderar un acuerdo en materia de pensiones”.

“Este es un camino de grandes desafíos y que por lo tanto exige un trabajo muy intenso tanto del Gobierno como de todas las fuerzas políticas y del Congreso. Esperamos que la demostración que nos dio la ciudadanía el día de ayer podamos interpretarla como la necesidad de acordar, dialogar y poder concurrir a acuerdos que hagan posible la solución de los problemas que hoy tienen los chilenos”, planteó.

"Es un escenario positivo"

En tanto Monckeberg, reconoció que votó por el Apruebo y que este “beneficia a unos, le pega a otros, diseña una hoja de ruta. Yo no me siento derrotado, el Gobierno lo que hoy está viviendo es una alegría por la realización y el desafío que se nos viene”.

En ese contexto, dijo que “es un escenario positivo y hay que enfrentarlo con ideas, propuestas y mucha unidad, eso debe empezar a imperar y el gobierno debe seguir realizando su labor”.

A juicio de Monckeberg, “se inicia una etapa inédita de un proceso constituyente donde nosotros debemos estar muy presentes, es harto trabajo y harta pega".

Sin embargo, aclaró que “no hay que empezar de cero porque Chile tiene una historia y una tradición y no de 30 años, de muchos años de historia y tradición democrática (...). Hay mucho de historia que se recoge y mucho de futuro, por eso no comparto ese planteamiento de que no se pueda hacer nada hasta dos años más, eso es inmovilismo total, hay temas urgentes y no podemos seguir esperando”.

“Hay cosas que hay que hacerlas y sacarlas adelante (...), con la prudencia necesaria porque hay temas profundos”, indicó.

