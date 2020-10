¿Qué pasó?

Paulina Nin de Cardona podrá participar de las primarias de Chile Vamos para postular a la alcaldía de la comuna de Paine, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) autorizara su inscripción.

Fallo dio luz verde

El Tricel revocó un fallo del Servel en el que se excluyó a la exanimadora de televisión por haberse inscrito fuera de plazo en su condición de candidata independediente.

El texto, al que tuvo acceso Emol, plantea que "por un acto de la administración del Partido Renovación Nacional, del que estuvo ausente la expresión de voluntad de la señora Paulina Nin de Cardona, fue excluida, pasando de la situación de suspendida en sus derechos de afiliada al partido, a ser independiente".

Por lo anterior, agrega: "Este Tribunal llega a la convicción que no es atribuible a la señora Paulina Nin de Cardona ni la desafiliación genérica realizada por el Partido Renovación Nacional, ni las consecuencias de tal acto,por lo que no le afecta ningún impedimento para ser considerada como candidata independiente".

¿Qué dijo Nin de Cardona?

La exanimadora de televisión, explicó que "se apeló al Servel por segunda vez y rechazaron. Y quedaba la instancia máxima que era el Tribunal Calificador Electoral. Y me comunicaron que se reconoce mi candidatura como alcaldesa por Paine en forma independiente. Así que voy a primarias y afírmense".

A juicio de Paulina, "lo importante es querer lo mejor para Paine nada más, me he reunido con mucha gente de muchas localidades y he escuchado sus problemas, inquietudes y sueños y eso llega al corazón".

"No tengo un tremendo respaldo ni un apellido conocido, pero creo que si Dios aceptó que esto siguiera adelante es por algo. Así que muchas gracias por el respeto, que se ha perdido durante el último tiempo. Gracias por el apoyo y que bueno porque la gente estaba muy ilusionada y había que esperar al tribunal", indicó.

