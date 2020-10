El pasado 2 de diciembre de 2019, Claudia Agüero, una joven madre de Puerto Montt, abordó un microbús con destino a su trabajo, pero nunca llegó a su destino. Ya han pasado más de 10 meses desde su desaparición y aún no hay pistas de su paradero en la región de Los Lagos.

Hasta ahora se desconoce en qué momento descendió del vehículo con el que pretendía llegar a uno de los dos hogares donde cada jornada cumplía labores domésticas.

Su situación, generó que vecinos y amigos continúen con su frenética búsqueda, donde las únicas evidencias que se han encontrado hasta ahora fueron una chaqueta morada y su celular (completamente destruido), elementos que estaban cerca del lugar donde ella trabajaba.

"Es terrible levantarse y acostarse con la duda"

El situación causa dolor en su familia que busca respuestas a lo ocurrido con la mujer, cuya última imagen quedó plasmada por una cámara de seguridad cuando abordó un microbus a las 8:15 horas de la mañana.

"Es terrible levantarse y acostarse con la duda. ¿Qué le pasó?. Simplemente desapareció. ¿Por qué? Nadie lo sabe", sostuvo su hermana Jessica Agüero en conversación con Meganoticias.

Sobre el día de la desaparición recuerda que "era una jornada normal. Veníamos hablando las dos por WhatsApp? fue raro. Ella había comprado cosas para Navidad. Tenía como planes. No era como una persona que iba a llegar y desaparecer. Ella venía camino a su trabajo y ahí le pasó algo".

"No hay signos ni rastros de ella"

Sobre los alcances de la investigación, el abogado Andrés Firmani expresó que "vamos para el año prácticamente. No sabemos dónde está. No hay signos ni rastros de ella. El tiempo sigue pasando y Claudia Agüero no aparece".

En cuanto a las causas de su desaparición, el jurista apuntó que "hay una investigación que por el momento no tiene apellido para la fiscalía. Sin embargo, hay una querella interpuesta ya por secuestro, que es la única figura que en este momento uno puede más o menos tener como certeza medianamente seria".

Familia critica a la PDI tras hallar su celular y chaqueta

El descubrimiento de las pertenencias de Claudia entregaba esperanzas, tras el hallazgo de su teléfono, enviado a un análisis del que aún no hay resultados, y su chaqueta a sólo unos 300 metros de la casa en la que trabajaba, descubrimiento realizado por Irsio Hernández, pareja de Claudia y padre de sus hijos.

La PDI las retiró del lugar despertando una serie de críticas por su actuar por parte de su familiares.

Así lo reflejó un familiar de la mujer, Luis Aguilar, quien afirmó que "ellos llegaron, agarraron lo que encontramos y se fueron".

Sin embargo, esta situación demostraría una supuesta intervención de terceros.

Voluntarios se unen a la búsqueda

La historia de Claudia y el misterio de su desaparición ha movilizado a muchos. La pandemia hizo que su búsqueda se detuviera, pero hoy voluntarios desinteresados se han sumado a un esfuerzo desesperado por encontrarla. Rastrean cerros, pantanos y ríos con la esperanza de encontrar alguna pista.

"Me compensará algún día encontrarla. De tenerla y saber qué pasó con ella y no quiero descansar hasta que lo logre. No quiero descansar hasta tenerla al lado mío otra vez", sostuvo Jessica, la hermana de Claudia Agüero, que todos los días se reúne con un grupo de personas para iniciar una nueva búsqueda. Sólo los motiva la esperanza.

