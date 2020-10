Este miércoles se dio a conocer el caso de una mujer que falleció luego de ser presuntamente atacada por un puma en las cercanías de la comuna de Corral, en la Región de Los Ríos.

Mientras los expertos aseguran que se trataría de un hecho excepcional, la familia de Ana Mella lamenta su muerte que ocurrió en medio de un fatídico paseo con sus perros.

¿Qué dijo la familia?

El padre de la víctima, Mario Mella, expresó que "siempre íbamos los dos, nunca la dejé sola. Me arrepiento de no haber estado, porque yo me iba ir en la mañana y no habría pasado lo que pasó".

"Me sacaron, porque no había que obstruir las huellas que quedaban, tenían que venir a periciar. Es terrible, no se lo doy a nadie", agregó el hombre.

Ana visitaba la casa de familiares y estaba acompañada de sus padres. Si bien la investigación está en curso, la Fiscalía presume que fue atacada por un puma.

Esta hipótesis está respaldada por el hecho de que hace día se habrían visto a felinos merodeando la residencia de la familia afectada. Incluso, Mario Mella dijo a la Policía de Investigaciones que estuvo frente a frente a uno de estos animales.

La opinión de los expertos

Sin embargo, información oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) aclara que es muy difícil que estos animales ataquen. El único hecho de estas características del que se tiene registro ocurrió en la década de los '90 en la Región de Magallanes.

Además, los expertos aseguran que los pumas no son animales agresivos, pero sí territoriales: "Por lo tanto, nos hace pensar que posiblemente pueda haber una jauría de perros", apuntó Alejandra Montalba, directora del Zoológico Nacional.

Avistamientos en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la presencia de pumas ya es cosa cotidiana, sobre todo en el sector oriente, en donde se les ha visto paseando por las calles. Son especies protegidas y por ello la recomendación es nunca atacarlos.

"Los animales silvestres han estado mucho más tiempo que nosotros en estos hábitat y muchas veces por la fragmentación de estos territorios por una carretera, por ejemplo, puede generar que estos contactos sean mucho más cercanos", explica Diego Peñaloza, experto en fauna silvestre del Colegio Médico Veterinario.

Desde el Ministerio de Agricultura sigue este caso y otros en dos mesas de trabajo, las cuales están abordando los avistamientos frecuentes de los pumas durante el último tiempo. Todo esto mientras se investiga qué pasó en el fatídico paseo de Ana Mella.

