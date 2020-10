¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) Metropolitana detuvo en la comuna de Limache a un ingeniero informático como presunto autor del hackeo a la página de Gobierno Digital.

El sujeto de 26 años será trasladado a Santiago y será puesto a disposición de la justicia este jueves por el delito sabotaje informático.

[AHORA] Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana detuvo en #Limache a ingeniero informático como presunto autor del hackeo a la página de Gobierno Digital. Continúan diligencias investigativas. pic.twitter.com/TKwrnzW2FK — PDI Chile (@PDI_CHILE) October 21, 2020

El detenido

De acuerdo a información de la PDI, el hombre es especialista en Ciberseguridad y consultor de una empresa relacionada al Pentesting, un tipo de ataque a un sistema informático con la intención de encontrar las debilidades de seguridad.

El ingeniero informático habría realizado ingresos indebidos a la plataforma de Gobierno Digital y se constató que contaba con todo el equipamiento necesario para efectuar hacking.

Al revisar los equipos tecnológicos, se reveló que mantenía un historial de navegación a Gobierno Digital, mientras que en su declaración confirmó que había ingresado al sitio web.

La policía continúa realizando diligencias para determinar si hay más personas involucradas.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, valoró "la rápida acción de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que ha permitido la detención, esta tarde, en la comuna de Limache, del presunto autor del ingreso ilícito a nuestro sistema de Gobierno Digital".

Como Gobierno valoramos la rápida acción de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que ha permitido la detención, esta tarde, en la comuna de Limache, del presunto autor del ingreso ilícito a nuestro sistema de Gobierno Digital. En minutos entregaremos más detalles. — Cristián Monckeberg (@cmonckeberg) October 21, 2020

El hecho

La situación, que en un principio se pensó que podría haber afectado a la base de datos de ClaveÚnica, fue confirmada el pasado miércoles 14 de octubre por la división de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación por el presunto sabotaje informático, la cual quedó a cargo de la fiscal Alicia Ascencio.

Por su parte, la Contraloría ofició a la división de Gobierno Digital, para conocer las medidas adoptadas en torno a la ciberseguridad.

¿Qué dijo Gobierno Digital?

En entrevista con Mega Plus Alerta, el jefe de la división de Gobierno Digital, Carlos Gómez, aclaró que: "Todas las investigaciones que nosotros hemos llevado adelante nos han llevado a la conclusión de que hasta el momento no ha habido ningún acceso no autorizado a la base de datos de ClaveÚnica".

"Uno explora todos los posibles caminos en los cuales se podría haber accedido al lugar donde está la base de datos de ClaveÚnica, y va descartando las posibilidades. Porque existen bitácoras donde quedan registros de los ingresos", explicó.

"Es muy importante aclarar que esa base de datos no tiene las contraseñas de los chilenos. Lo que nosotros almacenamos son unos códigos cifrados en base a los cuales no es posible obtener las contraseñas de los chilenos", aseguró.

