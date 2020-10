¿Qué pasó?

Alrededor de 1,9 millones de personas se quedaron sin fondos tras el primer retiro del 10%, por lo que un grupo de parlamentarios propuso una transferencia directa de dinero para quienes no podrían optar al segundo retiro desde las AFP.

Se trata de un bono de $500, iniciativa que ha generado diversas reacciones desde la ciudadanía.

¿Qué dice la gente?

"Yo no tengo fondos. No me alcanza, no me alcanza para nada, porque yo estoy sola, no tengo a nadie que me ayude", dijo una afiliada.

"Nosotros somos independientes y no tenemos nada. Si todos están recibiendo plata, es justo que nosotros también recibamos", afirmó otra persona.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas. "Yo lo encuentro fuera de lugar, porque ese es el dinero de todos los chilenos", expuso una afiliada.

El proyecto

La idea es contrarrestar los efectos económicos de la pandemia y dar solvencia a las familias, beneficiando a más de 3 millones de personas con el bono que no sería tributable y no tendría descuento.

Alejandra Sepúlveda (FRVS), una de las diputadas que impulsó el proyecto, señaló que: "Alrededor de 630 mil personas están en el sistema antiguo, el INP hoy día IPS, y alrededor de 580 mil son las personas que tienen pensión a través de la pensión básica solidaria".

¿Qué dicen los expertos?

El máster en Administración de Negocios y académico de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, afirmó que: "Hay que considerar que el bono de los $500 mil no lo van a financiar las AFP, este bono lo va a financiar el Gobierno, por lo tanto, una persona que tiene fondos en la AFP podría decir por qué no recibe el bono y una persona que no tiene fondos si lo recibe".

"Se podría entrar a una disyuntiva y una discriminación sobre las personas que tienen o no tienen fondos", agregó.

¿Qué dice el Gobierno?

Por su parte, el Gobierno se ha cerrado de lleno a lo relacionado con un segundo retiro.

"De hacerse un segundo retiro, 4 millones de personas van a quedar sin fondos y eso va a hacer muy difícil que haya una reforma a las pensiones que es lo que realmente nos están pidiendo los chilenos", sostuvo el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

