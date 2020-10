Tras la fusión de los proyectos de ley que buscan permitir un nuevo retiro de fondos AFP por parte de la Cámara de Diputados, la iniciativas regresan a la Comisión de Constitución, donde se continuará con su trámite.

En este contexto, un aspecto que llama la atención es la transferencia directa de dinero que contempla uno de los proyectos refundidos, la cual estaría dirigida a afiliados que tengan saldo $0 en sus cuentas de AFP, como también a los del Instituto de Previsión Social. Se trata de un bono de $500 mil.

Se trata del proyecto encabezado por el diputado independiente René Alinco, junto a Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS).

¿Qué dice el proyecto?

"En el caso de aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, concédese un bono extraordinario de $500.000 vía transferencia directa", señala el texto.

Sin descuentos

Los parlamentarios plantean que este bono "no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno".

¿A cuánta gente beneficiaría el bono?

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, con el primer retiro de fondo previsionales, un total de 1,9 millones de personas retiraron el total de los fondos en sus cuentas, por lo que podrían acceder a este beneficio.

¿Qué proyectos se refundieron?

Además de los tres proyectos que dicen relación con un nuevo retiro de fondos de pensión de cotizantes en uno solo, se refundieron también los tres que permiten el retiro asociado a rentas vitalicias, y los dos que contienen normas respecto al retiro judicial de fondos en casos de deudas de alimentos.

Respecto al segundo retiro del 10%, los proyectos que se refundieron con el que encabeza la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles establecen condiciones similares para la extracción de dinero. Todos replican los montos y el grueso del proceso que se ejecutó en agosto pasado, aunque con algunas diferencias, como que las solicitudes sean a partir de diciembre o que el pago sea en una cuota en un plazo de 30 días hábiles.

Todo sobre el retiro de fondos de AFP

Ver cobertura completa

Revisa si eres vocal de mesa