Meganoticias conversó con la hija de la mujer que falleció tras sufrir la caída de una pesada rama de un árbol sobre su cuerpo en la comuna de La Reina y hecho por el cual el municipio deberá pagar una indemnización de $160 millones.

A pesar de que este lamentable suces ocurrió en 2015, para los familiares aún es motivo de tristeza para Paula Aguilera, hija de la fallecida Maribel San Juan.

¿Qué dijo la joven?

"Todavía tengo mucha tristeza, es muy reciente, como si hubiera sido ayer. Tengo el recuerdo muy vivo", comenzó relatando la adolescente.

"Mi mamá ya estaba en el trabajo, había ido a comprar a un mercado que estaba justo cruzando esa calle en donde está el árbol", agregó.

Después de la repentina muerte, su familia golpeó puertas e inició una demanda por negligencia contra el municipio de La Reina. Este martes, llegó la resolución judicial del tribunal que aseguraba el monto que debe pagar el municipio a la familia como indemnización por la muerte de Maribel.

"Que esto no se vuelva a repetir. He escuchado casos en la comuna sobre caídas de árboles, entonces que tomen las cartas del asunto para que no se repita con otras personas", manifestó Paula.

Municipio apelará

Ahora la municipalidad monitorea los árboles con un chip para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes.

Eso sí, informaron que los seguros comprometidos por este caso están obligados a apelar por la resolución, ya que una parte de la cifra millonaria deberá ser pagada por el Estado.

Revisa si eres vocal de mesa

Revisa tu local de votación