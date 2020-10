¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha rebajado entre un 50% y un 100% las contribuciones de 134.387 adultos mayores, el mayor número desde que existe este beneficio.

Quienes puedan optar al Beneficio de Rebaja de Contribuciones para Adultos Mayores económicamente vulnerables (BAM) han estado recibiendo un correo electrónico o una carta a su domicilio, informándoles el porcentaje de disminución que se aplicó, así como el valor de cada cuota.

¿Cómo se determinan a los beneficiarios?

Para determinar a los beneficiarios, el SII utiliza los antecedentes obtenidos a partir de la Declaración de Renta 2020 y de los ingresos informados por el Instituto de Previsión Social u otras instituciones acreditadas.

"El BAM se aplicó en esta oportunidad, a partir de las contribuciones con vencimiento en septiembre y noviembre de este año, así como en abril y junio de 2021, si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Modernización Tributaria. En agosto del próximo año, el SII realizará un nuevo proceso de los antecedentes de los posibles beneficiados por esta medida", explicó el organismo.

"Cabe precisar que los contribuyentes que acceden a la rebaja del 50% de sus contribuciones, están recibiendo el Boletín para el pago del impuesto territorial, que incluye también el monto a pagar por concepto de Aseo Municipal (no incluido en este beneficio). En tanto, quienes acceden al 100% de rebaja de sus contribuciones, no reciben dicho Boletín", agregó.

Requisitos

Para acceder al beneficio, los adultos mayores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener sobre 60 años si es mujer y 65 si es hombre, cumplidos al 31 de diciembre del año anterior.

El inmueble debe estar inscrito a su nombre, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, al 31 de diciembre del año anterior.

La inscripción esté realizada a nombre del beneficiario exclusivamente o en conjunto con su cónyuge, conviviente civil o en conjunto con los hijos que hayan sucedido a su cónyuge fallecido.

El inmueble debe pertenecer a la serie no agrícola y tener destino habitacional.

El avalúo fiscal vigente del inmueble por el cual se hace efectiva la rebaja no debe exceder de $134.919.040 al 1° de julio de 2020.

Si el contribuyente tiene varios inmuebles, la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces no debe exceder los $180.243.405 pesos al 1° de julio de 2020.

Para los contribuyentes cuyo ingreso mensual sea igual o inferior a $669.911 (13,5 UTA al año) en promedio, se aplicará una rebaja del 100% de las contribuciones.

Si su ingreso mensual es superior a $669.911 (13,5 UTA al año) e inferior o igual a $ 1.488.690 (30 UTA al año) en promedio, se les aplicará una rebaja del 50% de sus contribuciones.

Si el adulto mayor es propietario de varios inmuebles que cumplan con los requisitos, el beneficio se aplicará al que tenga el mayor avalúo, con destino habitacional.

Beneficio automático

No es necesario postular a este beneficio, ya que se aplica de manera automática y se informa a través de un correo electrónico, o en su defecto por carta dirigida al domicilio.

También, en la página web del SII se puede revisar si es beneficiario, ingresando a Servicios Online, menú Avalúo y Contribuciones, y haciendo click en la opción Beneficio del Adulto Mayor.

Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no obtuvo el beneficio, puede acceder en la misma consulta disponible en la página web al detalle de cuál o cuáles fueron los requisitos que no se cumplieron. Si de todos modos considera que el resultado no corresponde, podrá solicitar la revisión de su caso, adjuntando los documentos que respalden su solicitud.

Postergación de cuotas

El SII recordó que "los adultos mayores que cuenten con una disminución del 50% de sus contribuciones, también podrán acceder a la postergación de las cuotas del segundo semestre de este año, si cumplen con los requisitos para hacerlo".

