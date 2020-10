Una familia de la comuna de Independencia vivió momentos de terror cuando en forma sorpresiva dos sujetos ingresaron a su hogar y los amenazaron con armas de fuego exigiendo la entrega de prendas y artículos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas del pasado domingo 18 de octubre, y fue bastante violento, según el relato de los afectados, ya que los individuos irrumpieron en el living mientras veían televisión.

Tras registrar el inmueble, se produjo una tensa situación, ya que uno de los asaltantes arrastró a una de las residentes hasta el exterior y la mantuvo amenazada con un destornillador, tomándola como rehén debido a que el resto de la familia había reducido al otro sujeto. Luego de una serie de amenazas, ambos individuos se dieron a la fuga.

"El tipo me mordió y disparó dos veces"

El momento fue registrado por vecinos y luego relatado por uno de los afectados, quien contó: "Empezaron las amenazas de muerte, que si no soltábamos a su compañero iba a matar a la mujer de mi hermano. Luego empezó un diálogo súper fuerte. El tipo me mordió y disparó dos veces".

Sobre el actuar de los asaltantes, indicó que "estaban drogados, de mal olor, querían dinero para seguir carreteando".

Por su parte, la mujer que estuvo retenida por uno de los asaltantes sostuvo: "Me tiró al piso y como me apretaba, me quitaba el aire. Él gritaba 'suéltalo, si no la mato a ella'. No sabía con qué armas estaba apuntando a mi familia. Yo gritaba para que salieran los vecinos a llamar a Carabineros y afortunadamente se dieron cuenta".

"Esto es muy grave"

Sobre lo ocurrido con esta familia de Independencia, se refirió el edil de la comuna, Gonzalo Durán, quien condenó el hecho e hizo un llamado a los vecinos para saber cómo solicitar ayuda en caso de enfrentarse a esta situación.

"Esto es especialmente grave. No vamos a permitir que ocurra. El equipo de seguridad de la municipalidad llegó en cuatro mintos desde que nos llamaron. Eso demuestra que tenemos capacidad para llegar a los territorios. Para ello, pueden llamar al fono 1469 porque nosotros vamos a acudir de inmediato", reseñó el alcalde.

