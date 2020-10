¿Qué pasó?

Un violento asalto fue captado por las cámaras de celulares de vecinos en La Florida, comuna donde un conductor fue víctima del robo de su auto. El video captó cómo optó por enfrentarse a los sujetos poniendo férrea resistencia para evitar el ilícito.

Violentos hechos

El hecho ocurrió la jornada del miércoles cerca de las 18:00 horas, cuando un joven se traslabada en su vehículo para ir a buscar a su novia. Al cruzar un lomo de toro, fue rodeado por dos individuos que con armas de fuego lo obligaron a descender del auto.

A pesar de las amenazas, el conductor se resistió al robo y se enfrentó a los sujetos, quienes se defendieron a punta de golpes. En su escape, la víctima siguió su lucha e incluso, se colgó de una puerta del auto para intentar detenerlos, pero no logró su cometido y lograron darse a la fuga.

"Da impotencia porque a uno le cuestan las cosas"

Al verse herido y alertado por la situación, el joven fue socorrido por vecinos que le prestaron ayuda. Nixon Muñoz, protagonista de esta situación, relató lo ocurrido mientras aún se recupera de los golpes recibidos.

"Da impotencia porque esto tiene un valor y a uno le cuestan las cosas", comenzó relatando en conversación con Meganoticias.

Sobre su idea al aferrarse a la puerta del vehículo, dijo que "mi intención era chocar el auto para que no se lo llevaran. Estaba asegurado (el auto), pero es el hecho que se lleven las cosas que a uno le cuestan".

Por su parte, su novia Valentina Chávez relató que "yo lo llamé y no sé si me respondió Nixon o los asaltantes. Se escuchaba mucho ruido y decían '¡Aprieta el embrague!', '¡Bájate!', además de muchos garabatos. A los 15 minutos una vecina que lo ayudó, me llamó".

Auto fue encontrado chocado

Ante la situación, personal de la Brigada de Robos de la PDI realizó las pericias y logró dar con el vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda presentando daños, tras un choque.

Así el vehículo fue incautado y se buscan pistas para dar con los asaltantes que continúan con paradero desconocido.