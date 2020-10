¿Qué pasó?

Este jueves, el general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió al informe de Amnistía Internacional que señala que la institución violó de forma generalizada los derechos humanos de manifestantes desde el 18 de octubre de 2019, y que solicita que se investigue penalmente a los altos mandos. El uniformado sostuvo que él ha solicitado prudencia en el actuar de sus subordinados.

"Autoncensurarme"

"Suscribo plenamente el comunicado de prensa que la institución emitió ayer", comenzó señalando Rozas, refiriéndose a la respuesta oficial de Carabineros hacia las observaciones del organismo.

"Nosotros como institución, como Carabineros de Chile, tenemos un mandato constitucional que cumplir, tenemos que cumplir las leyes y hacerlas cumplir, por lo tanto, esto más que una profesión, es un trabajo vocacional, donde lo que nos distingue de otros empleos es el amor por Chile, el amor por el servicio público y sobre todo tratar de brindar más y mejor seguridad a nuestros vecinos", señaló.

En esta línea, el general director sostuvo que "desde hace un tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos, y he pedido prudencia, no inhibición en nuestras actuaciones".

Con respecto a las acusaciones de violaciones de derechos humanos y otros delitos, el mandamás de la institución sostuvo que "todo lo que nos ha acontecido como institución desde octubre del año pasado hasta la fecha, todas esas situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, somos los primeros en cumplir la ley y en hacer cumplir la ley, por lo tanto, creemos que los únicos encargados de determinar o zanjar situaciones cuando hay delitos de por medio son los tribunales de justicia".

Generales versus Contraloría

Dicha postura es similar a la que mantuvo cuando fue consultado por los generales de Carabineros que son investigados por la Contraloría, quienes recurrieron ahora a la Corte de Apelaciones.

"En un estado de derecho las instituciones deben funcionar, nosotros hemos aportado todos los antecedentes que siempre las autoridades de cualquier naturaleza nos reciben, somos los primeros en someternos al escrutinio público, nos sometemos a la autoridad civil, a la comunidad, a los medios de comunicación social", señaló.

En esta línea, agregó que "es nuestra conducta habitual dar cuenta de lo que hacemos entregando toda la información y por cierto transparentando todos nuestros procedimientos. Ahora, si hay alguna objeción, algún reproche, dentro de un estado de derecho, son las instituciones las que deben resolver si hubo una mala actuación, delito o alguna actuación culposa".

18 de octubre

Paralelamente, Rozas se refirió a los procesos de preparación que lleva adelante la institución de cara al 18 de octubre, cuando se cumplirá exactamente un año desde el estallido social de 2019.

"Empleando una máxima que se usa mucho en nuestra institución, la mejor seguridad es la que no se ve, tenemos planificado un despliegue tanto preventivo como de control", sostuvo.

En este sentido, agregó que "lo que nosotros queremos para estos días que se nos vienen, primero, cuidar a los nuestros: Nuestros cuarteles y nuestros carabineros, hay también una planificación. Pero para nosotros lo más relevante, una vez nosotros estando seguros, es que sobre esa seguridad brindar también la seguridad para nuestros compatriotas, nuestros vecinos, para lo cual también hay un despliegue de prevención y de control que lo venimos trabajando hace bastante tiempo a la fecha".

"Nuestra intención es prevenir y disminuir las situaciones de riesgo donde se podrían ver afectadas la integridad física de nuestros compatriotas y también su propiedad. Pero es una planificación que se viene trabajando desde un tiempo hasta la fecha", concluyó.

