¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones detuvo a un matrimonio acusado de realizar estafas mediante el ofrecimiento de un lucrativo negocio a compradores de vehículos.

En detalle, la mujer vendía autos usados supuestamente en prenda a un muy bajo precio y ofrecía a los compradores poner a trabajar el automóvil, con chofer incluido, en una aplicación de transporte. Sin emabrgo, al poco tiempo desaparecieron los autos y el dinero.

¿Qué dijeron las víctimas?

Héctor, uno de los afectados por este matrimonio, cuenta que "fueron como ocho a diez meses que funcionó lo que ella había propuesto", un monto cercano a los 530 mil pesos.

El negocio mantenía a los clientes felices, quienes lo recomendaban a otras personas porque parecía lucrativo y en el marco de la ley, pues también era ejercido en una conocida automotora.

No obstante, de un momento a otro, la mujer dejó de pagar lo que supuestamente generaban los autos trabajando en las aplicaciones.

"Me contestaba y me respondía, hasta que finalmente se supo lo que estaba pasando y no me contestó más", agregó Héctor.

¿En qué consistía la estafa?

La estafa funcionaba de la siguiente manera: los autos comprados nunca fueron usados como taxis particulares de aplicación.

Eran vendidos a prenda y a bajo costo a terceras personas, con la promesa que cancelada la prenda le llegarían los documentos de dominio a su nombre.

"No llegaban los papeles y no había respuesta de esta mujer. Saqué un certificado de anotaciones vigentes y me salió que el vehículo estaba con prohibición", indicó Ricardo, otro damnificado por la pareja.

Información de la PDI

El inspector Nabid Peñailillo detalló que "los vehículos que adquirió (la mujer) por su intermedio fueron realmente comprados en la sección usados, en donde se emitieron las facturas correspondientes y los documentos de los créditos".

"Para disponer de estos vehículos hizo la re-venta con otras víctimas, pero esta vez fue sin la tramitación legal correspondiente, fue de palabra y los dineros fueron cancelados en efectivo a la imputada", complementó.

Imputación por narcotráfico

En el hallanamiento a la vivienda del matrimonio imputado se encontró medio kilo de cocaína y elementos para dosificarla, por lo que además de cuatro delitos de estafa, se les imputó el de narcotráfico.

Esposa y marido quedaron en prisión preventiva y arriesgan una pena que podría llegar hasta los 15 años de cárcel.