¿Qué pasó?

En los últimos meses se ha registrado un aumento en la usurpación de viviendas, situación que algunas personas han convertido en un negocio irregular para arrendar inmuebles que no les pertenecen, generando contratos que les permiten residir en el lugar.

¿Cómo funciona?

Las personas que se toman estas viviendas, una vez que ya se encuentran al interior de ellas generan contratos de arriendo, lo que les permite ganar tiempo y los protege de un eventual desalojo.

El capitán Osvaldo Loyola, subcomisario de Órdenes Judiciales, explicó: "El hecho de que ya exista un contrato de arrendamiento le quita su jurisprudencia al origen penal y pasa a ser de origen civil".

El abogado Luis Gálvez detalló que gracias a este documento, cuando "llega Carabineros al sitio del suceso o al domicilio mismo, le dicen al carabinero que no me pueden desalojar porque tengo un contrato de arriendo".

Aumento de usurpación en Providencia

La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, señaló: "Hemos notado un aumento (de casos) justamente después del 18 de octubre. Nosotros tenemos aproximadamente 25 casas ocupadas".

Además destacó que la denuncia se debe realizar de manera oportuna ya que existe "un periodo de flagrancia en la cual podemos hacer inmediatamente la detención por el delito de usurpación".

El problema es que demostrar el delito es un proceso lento y más hoy en medio de la pandemia, ya que el abogado Juan Carlos Manríquez explicó: "Hay dos leyes en Chile que fijaron suspensión de plazo sobre todo en los procedimientos civiles por el estado de catástrofe sanitario. Entonces, lamentablemente en la práctica nos hemos encontrado que esos juicios quedan suspendidos".

Además, precisó que en estos casos "configuran definitivamente una estafa, estafa respecto del supuesto arrendatario de buena fe, y estafa respecto del dueño".

Caso en Providencia

"Esta propiedad yo la compré a modo de inversión, la cual no se dio por el tema de la pandemia y tuve que ponerla en venta al final", contó José Díaz, quien denunció que se tomaron su casa.

"Nos llamaron a través del número que teníamos en una publicación y nos preguntaron si se vendía con moradores y dijimos que no, que estaba desocupada. Nos dijeron que no estaba desocupada y que habían unas personas adentro", relató.

Respecto a la versión de los moradores, afirmó: "Me dijeron que un supuesto caballero le había arrendado y me mostró un contrato de arriendo que no tenía firma, no tenía autorización notarial, no tenía nada".