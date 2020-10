"Tenemos que esperar que realmente las cifras sean homogéneas para poder hacer ese tipo de cambios". Con esas palabras, el ministro de Salud, Enrique Paris, descartaba la posibilidad de que se levante el toque de queda vigente en el país, en el marco de la evolución del coronavirus.

Con respecto a si una medida de este tipo podría aplicarse en aquellos lugares del país que presenten mejores índices asociados a la enfermedad, el titular de la cartera sostuvo que "no se puede variar, esto es un toque de queda que corresponde a todo el país y, por lo tanto, no podemos sacar el toque de queda en algunos lugares y otros no".

¿Es conveniente un levantamiento del toque de queda?

Consultada por la pertinencia, o no, de un levantamiento del toque de queda, la epidemióloga y especialista en salud pública Muriel Ramírez señaló a Meganoticias que esto no significaría grandes cambios, teniendo en cuenta las demás limitaciones que actualmente rigen en el país.

"Pensando en que las personas salen a trabajar todos los días ¿Qué significa tener el toque de queda? Lo único que significaría sería evitar algún tipo de fiesta o celebraciones en la noche", señala la especialista.

No obstante, Ramírez señala que lo anterior "dependiendo de la fase en la que esté cada comuna, igual está restringido, porque está prohibido el funcionamiento de pubs, restorán, y también está limitada la cantidad de personas que tienen que estar en lugares abiertos o lugares cerrados, según sea la fase. Entonces, en realidad, el toque de queda, poco aporta en ese sentido".

Fiscalización

Frente a la consulta de si la eliminación del toque de queda podría traducirse en un aumento de los casos, la directora de magister en salud publica de la Facultad de Medicina de la UC del Norte sostiene que "ahí el tema es la fiscalización. Estando en toque de queda, probablemente es mucho más fácil fiscalizar donde haya movimiento y las personas a lo mejor si es que escuchan que hay una fiesta, van a llamar a la policía".

Pese a lo anterior, la especialista se pregunta: "¿Qué es lo que está aportando el toque de queda? Cuando realmente, desde el punto de vista sanitario, ya hay una restricción de reunión en la Fase 2 de 20 personas en lugares abiertos y 10 personas en lugares cerrados, en la fase 3 de 50 personas en lugares abiertos y 25 en lugares cerrados".

"El virus no sabe de día y de noche"

"Si esas personas se están reuniendo igual de día ¿cuál es el problema que se reúnan de noche? Da lo mismo, el virus no sabe de día y de noche, por lo tanto, el aporte que puede haber del toque de queda no es mucho", asegura.

Finalmente, Ramírez se manifiesta a favor de que se estén evaluando este tipo de medidas, aunque resalta la importancia en la diferencia en la realidad de las distintas zonas del país.

"Cada región y cada ciudad tiene su propia epidemia, su propia curva epidémica en diferentes etapas y esto ha sido producto de las cuarentenas dinámicas, en que en un lugar se está en cuarentena y al lado no, y las personas se mueven de igual manera y eso ha hecho que cada región tenga su propio avance de la epidemia en una forma distinta de un lugar a otro", concluye.

