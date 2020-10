¿Qué pasó?

Este miércoles Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, salió al paso tras una supuesta sustracción de información desde la base de datos de Clave Única tras un ataque informático ocurrido la semana pasada, información que fue publicada por El Mostrador.

¿Qué dijo el Gobierno?

A través de un comunicado, señaló que "el pasado jueves 8 de octubre se tomó conocimiento de una amenaza a la web de Gobierno Digital (...), tras las primeras diligencias internas, se confirmó que hubo un acceso no autorizado o ilícito a los servidores de Gobierno Digital.

Además, explicaron que "sin perjuicio de que la investigación está en curso, al día de hoy no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a ClaveÚnica".

Además, aseveraron que "no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de ClaveÚnica de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado".

Sin embargo, para dar mayor seguridad a la ciudadanía "se definió iniciar un proceso de actualización de contraseñas, en forma gradual y escalonada. De esta forma, la próxima vez que un usuario acceda al sistema deberá realizar esta acción".

La denuncia

Según El Mostrador, el pasado 8 de octubre la División Gobierno Digital, informó sobre un ataque informático al sistema digital del Gobierno, hecho que fue denunciado al Ministerio Público, lo que fue confirmado por el Gobierno.

Sin embargo, el medio aseguró que en este hackeo se sustrajo la base de datos de ClaveÚnica de todas las personas, herramienta que permite realizar 927 trámites con organismos del Estado.

Pero además, la ClaveÚnica permite acceder al sistema Docdigital, que es la plataforma utilizada para comunicarse entre todos los organismos del Estado, como ministerios y Presidencia.

Ver cobertura completa