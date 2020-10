¿Qué pasó?

Este martes en varios lugares del país se conmemoró un año de la muerte de Antonia Barra, quien se quitó la vida luego de acusar una presunta violación por parte de Martín Pradenas, quien hoy está en prisión preventiva mientras se realiza una investigación en su contra por esa y otras denuncias de carácter sexual.

Manifestaciones

En Santiago, una de las convocatorias se realizó en las afueras del Estadio Nacional, donde un grupo de mujeres se reunió para realizar una actividad cultural.

Otra de ellas se realizó en la plaza de armas de la ciudad de Temuco, donde también participó la familia de la joven.

Agradecimientos de la familia

El padre de la joven, Alejandro Barra, señaló que "este mismo acompañamiento es el que nos tiene con la motivación y la fuerza. Sentimos desde un comienzo que no estamos solos".

"Este día no es igual a los otros 364 días anteriores. Al principio fue muy fuerte, pero hoy fue un día muy negativo, en términos del ánimo. No es bueno darse cuenta que va pasando el tiempo y ya no está nuestra hija", agregó.

Sin embargo, indicó que "lo que nos motiva, lo que nos mantiene firmes y con muchas ganas, es el apoyo incondicional que hemos tenido de toda la gente".

Por su parte, Marcela Parra, madre de Antonia y quien también asistió a la manifestación en Temuco, manifestó que "nos dejó un legado. Gracias al sacrificio que ella dio con su vida salieron más niñas y también muchas mujeres se han atrevido a hablar, a denunciar".

La mujer aprovechó la instancia para agradecer a los asistentes y plantear que "el miedo y la vergüenza de sufrir una violación es lo que traumatiza a las personas que llegan a quitarse la vida".

Ley Antonia

Con respecto a la Ley Antonia impulsada por la familia de la joven, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, sostuvo que no solo han apoyado el proyecto sino que también lo han patrocinado.

"La ley hoy se está discutiendo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados todos los días jueves. Los tiempos del Congreso son distintos, pero hay un compromiso transversal con sacar esta ley y por supuesto tiene todo el apoyo de nosotros como Gobierno", aseveró.

