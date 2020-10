"Cuando se dio a conocer lo ocurrido con Antonia Barra, yo subí un comentario a Instagram dando a conocer estos hechos que acabo de comentar, luego que lo subí me arrepentí de hacerlo y lo borré. De hecho, no estuvo más de 10 minutos ese comentario en redes sociales y lo borré, pero al parecer se difundió".

Así concluyó una nueva declaración policial que es parte de la indagatoria por la muerte de la joven Antonia Barra, estudiante que se quitó la vida hace un año exacto y que acusó haber sido violada por Martín Pradenas. El imputado actualmente cumple prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público por cinco denuncias que incluyen los delitos de violación y abusos sexuales.

El testimonio -al que Meganoticias tuvo acceso- se concretó el pasado 16 de julio, y en ella, se entregan nuevos antecedentes que podrían complicar aún más el escenario judicial que enfrenta Pradenas.

"Luego de un rato comencé a sentirme eufórica"

La declaración fue realizada por una joven de 23 años, quién llegó hasta la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI a concretar la diligencia.

En su relato, partió indicando que conoció Pradenas en un gimnasio en Temuco y que " él pololeaba con dos amigas a la vez".

Más adelante, la joven recordó los detalles de una fiesta electrónica a la que, según aseguró, asistió junto a Martín y una de esas amigas.

"En un momento determinado Martín me echó una pastilla en la boca, la cual se empezó a deshacer, de primera pensé que era un LSD, pero no lo era, su textura era la de una pastilla, luego de un rato comencé a sentirme eufórica, me sentía exaltada bailando, pero Martín no estaba así", afirmó, agregando que "él estaba como lento con cara de distorsionado".

Sobre ese mismo punto indicó, además, que él le pidió a ella y su amiga " hacer un trío", a lo que finalmente no accedió.

"Con Martín- añadió- dejamos de hablarnos porque le comenté a mis dos amigas que ambos andaban con el mismo tipo. Es más, por lo que recuerdo Martín me envió un mensaje, no recuerdo por cual medio, pero me reclamó por haberlo delatado y de ahí no hablamos más".

Este testimonio es parte del expediente del caso que lleva adelante la fiscalía de la Araucanía, que se abrió en octubre del 2019 y que ya suma ocho denuncias de connotación sexual contra Martín Pradenas.El joven, quién ha negado todas las acusaciones en su contra, ya cumple casi tres meses en prisión preventiva.

