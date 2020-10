¿Qué pasó?

Daisy Alvear, la madre del joven de 16 años que cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono el pasado viernes 2 de octubre, y por el cual un carabinero está detenido, se refirió a los hechos ocurridos ese día y aseguró que "esto no fue un accidente, esto fue un homicidio frustrado".

Estado de salud del joven

La mujer hizo hincapié en el estado de salud del adolescente y señaló que "no se acuerda de nada. Se acuerda que estaba ahí y de cuando despertó abajo (en el río)".

Sin embargo, aclaró que el joven perdió la memoria "solamente del incidente (...) A veces está un poquito shockeado. Ahora no quiere ver a nadie, no quiere nada, no quiere comer, nada".

"El carabinero no tiene perdón"

En relación a presuntos desórdenes en los que habría participado su hijo, Alvear enfatizó que "si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado, nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron".

"Quiero que quede claro, esto no fue un accidente, esto fue un homicidio frustrado, los videos hablan por sí solos", afirmó Alvear a El Mercurio.

Por la participación del carabinero imputado en la caída, la mujer sostuvo que "no sé si (quiso) matarlo, pero sí lo quiso empujar (...) Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón".

Momento en que se enteró de la caída

Alvear también relató algunos de los momentos que vivió luego de enterarse que su hijo se encontraba gravemente lesionado.

"Me cuesta recordar ese día, porque cuando íbamos camino a la clínica, en la transmisión en vivo escuché 'el niño que cayó al río murió', quedé mal (...) Fue la mayor angustia de mi vida, sentía que no llegaba nunca", detalló.

Por último, aclaró que "yo solo estaba informada por la gente que estaba transmitiendo. Nadie me llamó, nadie me dijo nada. Yo todo el rato pidiéndole a Dios".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

