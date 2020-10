¿Qué pasó?

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, se refirió al robo que afectó a dependencias de la institución durante este domingo.

Sobre la sustracción de computadores y otros elementos tecnológicos, la autoridad precisó que no hubo “ninguna información sensible que haya sido robada”.

Además, detalló que los ladrones se llevaron 15 computadores nuevos, 4 que estaban en uso y 6 teléfonos celulares, pero que no existió sustracción de “papeles, archivos, ni nada de eso”.

¿Qué dijo la seremi?

“Esto es un hecho lamentable, es lamentable para nosotros como institución, para todos nuestros funcionarios, nos vemos todos afectados de que vulneren la seguridad de nuestro lugar de trabajo”, explicó Labra a la prensa en la oficina de la institución afectada, ubicada cerca del Palacio de La Moneda.

“Por lo tanto, quiero ser enfática en que no especulemos, hemos aclarado que este robo fue de computadores nuevos, totalmente embalados, y hubo cuatro que robaron que no tienen información sensible por ningún lado, solamente información administrativa”, complementó la seremi.

Posible robo dateado

Labra también manifestó que este hecho delictual se pudo haber concretado a partir de información que recibieron quienes ingresaron a las oficinas.

“Creemos que como el robo afectó principalmente a los computadores nuevos, es un dato. Efectivamente lo creemos, dado que recibimos 15 computadores completamente nuevos”, agregó.

Finalmente, la autoridad sanitaria se refirió a la versión de una testigo del sector, quien afirmó que vio a un grupo de personas entrando y saliendo desde las dependencias de la Seremi durante la noche.

“Tenemos la versión de una vecina que dice haber visto a personas ingresando, en una van, durante la noche, pero de todas maneras PDI tiene que terminar la investigación para que sepamos realmente (quiénes son) los culpables de este incidente”, concluyó.