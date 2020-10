¿Qué pasó?

Un operativo policial se efectúa a esta hora en el sector de Plaza Italia, ya que Carabineros evacuó un bus debido a la existencia de una "caja sospechosa".

La información la entregó el conductor de la máquina, quien fue alertado por otro pasajero de lo sucedido a su espalda.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, funcionarios policiales aclararon toda la situación.

“Solo anduvo dos paraderos”

En conversación con Meganoticias, el chofer de la máquina relató lo vivido en su vehículo, sin que se diera cuenta.

“Una pasajera me dijo que un joven había dejado una caja detrás de la cabina. Yo no me percaté, pero lo curioso es que él se subió en Universidad de Chile y se bajó en Plaza Italia. O sea, solo anduvo dos paraderos”, sostuvo.

Añadió que “yo venía con 10 ó 15 pasajeros y al llegar acá (Plaza Italia) avisé a Carabineros y ellos hicieron su protocolo. No sé nada más”.

Consultado por la persona que dejó la caja en el bus, solo se limitó a decir que “era un joven de barba”.

Por ahora toda la explanada que circunda la plazoleta donde está el monumento al General Baquenadano, está cerrada.

Carabineros: "Caja con basura"

Tras algunos minutos de tensión, un funcionario de Carabineros entregó la información oficial sobre la "caja sospechosa".

"Tras hacer las pericias correspondientes, solo encontramos basura dentro de la caja. Se descarta toda posibilidad de tener explosivos... Hicimos los protocolos y ahora todo vuelve a la normalidad", expuso.