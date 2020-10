El gobierno entregó su respaldo al teniente coronel Freddy Vergara, funcionario de Carabineros que fue controlado por efectivos de la Policía de Investigaciones tras rondar por las cercanías del domicilio de la fiscal Ximena Chong.

Cabe agregar que la persecutora, quien lidera la investigación que involucra a un uniformado en la caída de un joven al río Mapocho, denunció amenazas y hostigamientos en su contra.

¿Qué dijo el Gobierno?

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dio su apoyo al uniformado en cuestión y manifestó que "por lo que ha señalado el mismo carabinero involucrado, fue un pésimo malentendido. Transitaba públicamente, él vive en las cercanías del lugar".

"Por lo tanto, no le daría mayor importancia", agregó. Eso sí, precisó que "si hay una denuncia concreta que hacer respecto a eso, corresponde que lo investigue la justicia".

La versión del carabinero

Este miércoles, el teniente coronel Vergara entregó su versión de los hechos: "Yo vivo en Ñuñoa, trabajo en Independencia y utilizo todos los días la misma vía. Hoy día al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligaron volver a mi ruta original de trayecto".

"Considerando que ya no iba a intentar volver al taller, se me estaba haciendo tarde, continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao. Por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como motorista habitúo a andar en la calles de Santiago y mantengo una cámara siempre encendida", agregó Vergara.

"Con estas imágenes vamos a resolver qué curso de acción tomar, pero mi intención es ponerla a disposición de quien quiera", afirmó.

Cobertura completa