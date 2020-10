¿Qué pasó?

Este martes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que el reajuste de $6.000 ofrecido por el Gobierno para el salario mínimo es "un techo", por lo que pidió comprensión y apoyo por parte de la oposición.

Fue en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que se propuso un reajuste de la suma de $6.000, con la posibilidad de fijar una estación intermedia en abril de 2021, donde se pueda reevaluar la realidad del mercado laboral. Sin embargo, los parlamentarios rechazaron dicho guarismo y aprobaron el resto del proyecto, siendo despachado al Senado.

¿Qué dijo Briones?

"No lo digo de manera maletera ni amenazante; yo les pido, ciertamente, que me entiendan, que nos entiendan en nuestra postura. Lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Ese guarismo de $6.000 no estoy en condiciones de subirlo, es un techo", aseguró Briones en declaraciones que reproduce Radio Cooperativa.

"Estoy consciente de las etapas del proceso, de los riesgos que puede involucrar, pero mi primer compromiso es ser muy responsable con la situación económica que estamos viendo afuera", agregó.

¿Qué dice la oposición?

En un primer momento los senadores de oposición manifestaron que rechazarían el reajuste, pero luego Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvieron que optarán por "socializar" el estado de la situación política y económica del país con sus respectivas bancadas antes de votar.

La propuesta será revisada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la cual podría sesionar esta tarde o el miércoles.

Tramitación

La propuesta original, que fue rechazada previamente por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y por la Sala, y que obligó al Ejecutivo a realizar el trámite de insistencia, señala que a contar del 1 de septiembre se eleva a $322 mil el ingreso mínimo mensual, es decir, un alza de $1.500, para las y los trabajadores de 18 a 65 años.

Mientras que, a contar del 1 de marzo de 2021, el monto se reajustaría en el 100% de la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, IPC, determinado e informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, siempre que dicha variación sea positiva.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y que fueron rechazadas luego de la insistencia, establecían que el ingreso mínimo mensual de las y los trabajadores se elevaba a contar del 1 de septiembre a $326.500 y que en abril de 2021 el Presidente enviaría un proyecto que proponga un nuevo reajuste que comenzaría a regir en mayo del mismo año.