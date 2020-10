A 24 días de que se realice el Plebiscito Constituyente, programado para el próximo 25 de octubre, este jueves se emitió un nuevo capítulo de la franja electoral televisiva.

En dicho espacio, los diferentes pactos y partidos exponen sus argumentos en torno a si es necesaria una nueva Constitución y, de ser así, cuál es el órgano que debería encargarse de su redacción.

La emisión televisiva se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, y es la primera en la historia que incorpora a la sociedad civil. En efecto, un tercio del tiempo otorgado a los diferentes partidos políticos o comandos deberá ser cedido a estas organizaciones.

En la edición de la tarde de este jueves, la opción por una Convención Mixta Constitucional, liderada por los partidarios del Rechazo, destacó el caso de un profesor que ha tenido distintas dificultades desde el estallido social de octubre y que opta por votar no en el plebiscito.

"La Constitución no tiene nada que ver"

A través de un testimonio de Jorge Arancibia, un informático y profesor que asegura estar desempleado. En su relato, hace alusión a que cuando se produjo el estallido social, él se encontraba haciendo clases a dos cuadras de Plaza Italia, a emprendedores. Dicho curso no pudo ser finalizado.

Tras esto, cuenta que en medio de la "inestabilidad social" que se inició a partir de octubre, le dio una trombosis, por lo que se atendió en la salud pública a través de Fonasa. "Tuve que ver el tema de las listas de espera, de la calidad de la atención", señala.

Nuevos políticos y nuevas leyes

"Estamos súper claros, el sistema quizás no es el mejor, no funciona la raja, no somos los mejores como algunos pretenden", añade.

Finalmente, el profesional señala que "lo que sí tengo claro, es que todos estos cambios o todas estas mejoras no pasan por una nueva Constitución. Pasan por nuevos políticos, por nuevas leyes, pero la Constitución no tiene nada que ver con lo que me pasó a mi".

Revisa la franja completa

Revisa videos de la Franja en nuestro canal de Youtube

Noticias sobre el Plebiscito 2020

Ver cobertura completa