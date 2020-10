La Corte Suprema acogió la tramitación del recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile por otorgar permisos de salida un condenado por violación y homicidio de un niño de 13 años en Parral.

Se trata del caso del recluso Héctor Riveros Retamal, quien cumple condena perpetua por asesinato y 15 años por violación del niño, en un hecho ocurrido en mayo del 2000. El menor fue encontrado sin vida en el patio de su casa de Parral, Región del Maule.

Esta semana la madre de la víctima denunció que Riveros se encuentra con permisos dominicales, luego de encontrarse frente a frente con él en plena vía pública.

El requerimiento a Gendarmería

La tramitación de la medida dictaminó que "Gendarmería deberá evacuar dentro de los próximo 8 días los antecedentes que obren en su poder sobre el recurso".

Tras conocerse este caso, Gendarmería a través de un comunicado, precisó que “se restituyeron sus permisos en estricto cumplimiento a lo instruido por los tribunales”.

El crimen

En mayo del año 2000, la comunidad de Parral fue impactada por una brutal noticia. Un niño de 13 años fue encontrado sin vida en el patio de su casa. La autopsia arrojaría que, además, había sido violado.

Por esos delitos, Héctor Mauricio Riveros Retamal fue condenado a presidio perpetuo por el crimen y a 15 años de cárcel por el abuso sexual.

Más de 20 años han transcurrido de aquel día, pero la madre del menor revivió el dolor de la partida de su hijo, pues se encontró con el agresor en plena calle tras ser beneficiado con permisos de salida.

La madre se encontró con él

"Él venía caminando y le dije '¿tienes cara de andar caminando en la calle, asesino? Mataste a mi hijo, asesino violador'", partió relatando Nancy Muñoz, la madre del niño, quien denunció que el sujeto estaba libre por su permiso dominical.

"Me da mucha rabia y pena pensar que mi hijo ya no está con nosotros y él anda como nada. Me da una impotencia terrible verlo en la calle, la justicia es muy mala en Chile. La condena debería hacerla dentro de la cárcel y no en la calle", señaló.

En la actualidad, Riveros Retamal cumple su condena en el Centro de Estudio y Trabajo de Talca.