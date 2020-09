"Que no nos digan que Chile no ha crecido, no hay que mentirle a la gente", es una de las frases de Macarena, una joven profesional que participó en el capítulo de este miércoles de la franja televisiva por la opción Rechazo en el próximo Plebiscito Nacional.

La mujer sostiene que gracias al apoyo del Estado logró estudiar Ciencias Políticas y realizar un Máster en Política Educativa, labor que desempeña hoy en día. "Que no nos digan que en Chile no hay oportunidades", sostuvo, añadiendo que es hija de un feriante y que su madre trabajó como asesora del hogar.

"Queremos lo mejor para Chile"

En otras partes destacadas de la franja, bajo el lema "Queremos lo mejor para Chile", Renovación Nacional (RN) exhibió el caso de un padre con su hijo, quien debido a la pandemia y el estallido social se encuentra por estos días sin trabajo, por lo que debe dejar su hogar al estar cesante, viéndose obligado a regresar a vivir con sus padres.

Además, apuntan que es mucho tiempo esperar por dos años para redactar una nueva Constitución argumentando que "rechazando y reformando podemos solucionar muchos problemas", agregando además, que se pueden hacer cambios, pero "sin saltos al vacío y sin improvisación".

A su vez, la agrupación Ciudadanos por Chile impulsa el Rechazo aseverando que "las personas por el apruebo no tienen una razón, sino una emoción a soluciones mágicas".

"El Chile que yo quiero"

Dentro de la emisión de la franja, la Unión Demócrata Independiente (UDI) entregó testimonios de profesores y jóvenes llamando a apoyar el Rechazo.

Uno de los docentes aseguró que "para una nueva Constitución hay que esperar dos años. Rechazo, al final váyanse para la casa".

"Esto hay que rechazarlo"

Al cierre, la franja exhibió la postura del emprendedor, Sergio Carrasco, de San Ramón, quien aseveró que "la Constitución no tiene nada que ver con las reales demandas sociales como reformas a las pensiones, salud y educación".

"Nadie quería esto, se trata de una lucha de poderes que se quiere imponer con la fuerza", agregó.

Todo se cierra con la frase: "¿Quién gana en esta gran pelea familiar? Esto hay que rechazarlo".

