¿Qué pasó?

Este miércoles el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nuevamente respaldó el plan de regreso a clases presenciales del Mineduc indicando que esto facilitará la incorporación o reinserción de mujeres al mundo laboral y evitará que se siga agrandando la brecha de desigualdad de los alumnos.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, señaló a Mega Plus Alerta que “los hijos son de padre y madre, pero en una sociedad machista como la nuestra, el hecho de que los chicos no puedan ir a la sala cuna, al jardín o la escuela, tiene un costo mayor sobre la madre que se le impide trabajar”.

En ese sentido, explicó que “todo lo que hagamos por ir facilitando la apertura de estos recintos, con los resguardos sanitarios, con los protocolos, va en la dirección correcta, no solo en aras de posibilitar que las madres puedan salir a trabajar y recuperar sus puestos de trabajo, sino que también, un elemento extremadamente importante, que un chico que no está yendo a la escuela está perdiendo una capacidad de formación y solo está agrandando las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país”.

Aumento de las brechas de desigualdad

Con respecto a las brechas, Briones indicó que estas "se generan a nivel educativo, sobre todo en las edades más tempranas, no se cierran más. Entonces yo pido que nos imaginemos qué pasa en el contexto actual, una familia acomodada donde el colegio particular de ese chico no está abierto, tiene recursos telemáticos, tiene computador para asistir a clases telemáticamente en forma casi normal además tiene el capital cultural de los padres, que lo apoyan, le explican y le dedican tiempo”.

Por otro lado, planteó que “en un hogar vulnerable esas facilidades no están y probablemente ese capital cultural de los padres tampoco está presente y lo que está pasando hoy, es que esa brecha que ya teníamos, la estamos amplificando y eso es extremadamente injusto, me parece a mí que es inmoral no hacerse cargo del daño que estamos generando en la educación y en las brechas de desigualdad”.

Salud mental

El ministro puso sobre la mesa también el tema de la salud mental, señalando que "un chico de una familia acomodada tiene un daño distinto a un chico que pertenece a una familia vulnerable, que está en un hogar que es más pequeño, con más personas, más concentrado y por lo tanto son variables que hay que poner arriba de la mesa, con seriedad y responsabilidad".

“No podemos sacrificar la posibilidad de las mujeres de salir a trabajar, pero sobre todo, no podemos condenar a esos chicos y chicas a que esas brechas de desigualdad tan injustas se sigan amplificando”, puntualizó.

Retiro del 10%

Briones también se refirió al retiro del 10%, reconoció que está "plenamente consciente que ese retiro generó un alivio importante para muchas familias, eso está fuera de discusión. Pero pongamos en perspectiva el número, porque el retiro del 10% era del orden de 20 mil millones de dólares, si la pregunta es si el Estado es capaz de movilizar en transferencias esa cantidad, quiero decir con mucha sinceridad que no conozco ningún país que haya hecho eso y la razón es simple, es más que el presupuesto completo de Educación de todo un año, es casi un terciodel presupuesto total que estamos enterando para la nación".

"Si se movilizan 20 mil millones de dólares para estos efectos, ¿vamos a cortar la educaicón?, ¿vamos acortar la salud?, ¿vamos a cortar los programas sociales?, ¿vamos a cortar las transferencias a las pymes?, yo creo que eso es lo que hay que tener en mente para entender cuál es la problemática que está en juego", expuso.

