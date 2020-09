¿Qué pasó?

Este martes el ministro del Interior, Víctor Pérez, condenó el ataque que sufrió personal de Carabineros en la comuna de Contulmo, a los cuales les incendiaron sus vehículos y tuvieron que resguardarse hasta ser rescatados por fuerzas de orden público.

¿Qué dijo Pérez?

El secretario de Estado manifestó "el repudio del Gobierno al ataque que sufrió personal del OS9, a cargo de un teniente, que estaban realizando investigaciones, que estaban realizando las tareas propias de sus funciones y fueron atacados brutalmente por un grupo organizado, violento, armado".

El ministro indicó que este hecho demostró "la presencia de grupos violentos, terroristas, con armamento, con capacidad militar, es un peligro en la zona de Arauco y en otras zonas de la región de La Araucanía".

Trabajo exitoso de Carabineros

"Yo necesariamente tengo que vincular estos hechos a los éxitos que han habido en los últimos días, en los cuales se ha detenido a personas con armamento, con chalecos antibalas, con equipos de radio y con municiones", sostuvo.

"Estos hechos no nos van a amedrentar y vamos a seguir trabajando duramente en las investigaciones que nos permitan, junto con el Ministerio Público poner a disposición de los tribunales con el mayor número de pruebas posibles, a quienes realizan estos actos para que sean condenados por los tribunales", agregó.

El ataque

Pérez detalló que los carabineros que estaban en el lugar "era un grupo especializado investigativo que estaba en el área, haciendo propias labores investigativas. Nosotros en esa área y en el sector de La Araucanía hemos estado desplegando, tanto con funcionarios de la PDI como de Carabineros, equipos especializados para investigar los hechos".

"El ataque fue claramente por un grupo muy organizado, de siete u ocho personas, está por verificarse eso por parte de la investigación de Carabineros, pero muy violento, bien armado que obligaron a este grupo de funcionarios, que en total eran solo cuatro, a tener que protegerse para evitar daños mayores a su integridad física, por lo tanto se parapetaron en un cerro cercano, donde fueron rescatados", precisó.

Además, aclaró que los uniformados tuvieron que escapar "porque eran grupos investigativos, no eran grupos de orden público. Los grupos investigativos no van con mucho armamento, porque su tarea es otra, no es enfrentar ni actuar en enfrentamientos, es investigar".

En cuanto a los dichos de las comunidades del sector, quienes afirman que los carabineros se presentaron como funcionarios forestales, aseguró que: "No tenemos esa información, pero sin duda las labores investigativas muchas veces se hacen de civil, se hacen generando la confianza entre las comunidades para entregar información".