¿Qué pasó?

Un cabo primero de Carabineros fue formalizado por el delito de homicidio luego que en la noche del pasado domingo disparara en contra de un hombre en Villarrica, provocándole la muerte.

¿Cómo fueron los hechos?

Todo partió cuando Carabineros procedió a detener a un sujeto que estaba infringiendo el toque de queda. Ante ello, un grupo de vecinos intentó frustrar el arresto, en defensa del aprehendido.

Entre ellos estaba Elvis Riffo Carrasco, quien recibió un tiro por parte del uniformado, falleciendo en el traslado hacia el hospital.

Erica Tropán, pareja de la víctima, relató que "le pedí a los mismos carabineros que me ayudaran para llevarlo a urgencias, pero no me prestaron ningún servicio. Se miraban entre ellos y siguieron disparando".

"Llamamos a la ambulancia y tampoco llegaron. Una señora iba en auto, los llevamos a urgencia, pero llegó fallecido", agregó.

Fiscalía investiga defensa legítima

El parte policial del hecho indica que el carabinero formalizado utilizó su arma en legítima defensa, pues se argumenta que la víctima se abalanzó contra él con un objeto contundente.

Sin embargo, los testigos señalan que no hubo provocación por parte de Riffo Carrasco para que el policía se viera en la necesidad de efectuar un disparo.

"Él no andaba con armas ni nada para que le hubieran hecho eso. Murió al instante, fue cosa de segundos", contó Christopher Barriga, quien presenció los hechos.

Por lo mismo, la Fiscalía estableció un periodo de cinco meses para establecer si el formalizado realmente actuó en legítima defensa o si hizo un uso inapropiado de su armamento.

Mientras tanto, el juez de garantía acogió la solicitud del fiscal de otorgar un arresto domiciliario parcial al imputado.