Este miércoles comenzó el nuevo espacio de debate en Mega Plus, denominado "Miradas en Alerta", en donde se abordan temas relativos a la serie de procesos electorales que enfrentará Chile durante los próximos meses.

El espacio cuenta con la participación de Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21, y Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo.

En primer lugar, el panel abordó el Plebiscito Constituyente, programado para el próximo 25 de octubre, en donde la ciudadanía decidirá si se da inicio o no a un proceso hacia una nueva Constitución para Chile.

¿Es posible un Plebiscito Seguro?

En esta línea, de la Fuente y Müller se refirieron a las condiciones en que se desarrollará el proceso eleccionario, en medio de la pandemia de coronavirus en el país.

Frente a lo antrerior, de la Fuente sostuvo que "hemos ido de menos a más, se ha ido tomando algunas medidas, algunos resguardos, efectivamente, pero creo que hay cosas que pueden faltar todavía, entre otras cosas, por que lo que probablemente va a ser más importante de cara a esos días es que las personas confíen en que es seguro ir a votar, y para que sea seguro hay que tomar una serie de medidas y condiciones que, hasta aquí, pareciera que son complejas todavía de cumplir".

"Entre ellas, por ejemplo, la gratuidad del transporte público, que efectivamente se estén monitoreando previamente al plebiscito, las condiciones sanitarias para poder garantizar que cerca del día del Plebiscito, aún si tenemos más recontagio, a propósito de lo que vamos a tener en Fiestas Patrias, que efectivamente hayan medidas adecuadas que estén sobre la mesa todos los actores más técnicos generando medidas, la sanitización de los elementos que están sobre la mesa", agregó la directora de Chile 21.

Fake News

En paralelo, De la Fuente destacó la importancia de que "haya un monitoreo férreo y relevante respecto a la información que circula, lo que significa respetar sin duda la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo haya un monitoreo respecto a las noticias falsas, porque cualquier noticia falsa ese día respecto a un local donde concurrió una persona contagiada, o lo que sea, va a ser finalmente un perjuicio para el propio proceso".

Protocolo

En su turno, Gonzalo Müller añadió que "es un poco tarde, pero ya se discutió sobre un protocolo, cómo garantizarse, hay algunas discusiones, veíamos que por ejemplo se garantizó la protección de los vocales de mesa, pero no de los apoderados, que corren por cuenta propia o por cuenta de quienes los manda, entonces, si hay cinco personas en una mesa, o están protegidos los cinco o en realidad no está protegido ninguno".

"El 18 es un momento crítico"

"Yo creo que ya el protocolo que sacó el Servel ha ayudado un poco, pero no lo podemos mirar solo como un evento aislado del 25, porque la pandemia está aquí (...) el 18 es un momento crítico para eso, portarse bien, cuidarse mucho, y que la evolución de la pandemia también permita la realización del Plebiscito".

En esta línea, respecto al referéndum, el analista político agregó que "ya lo corrimos una vez, no tomamos muchas medidas, esa es la verdad, cuando en marzo se corrió el Plebiscito se pensó 'ya, octubre, en octubre va a estar todo normalizado, resuelto', y resulta que yo creo que pecó de muy conservador la mirada del Servel, porque la pandemia no solo siguió adelante, ya en abril y mayo sabíamos que esto no iba a durar dos o tres meses y por lo tanto había muchas medidas que tomar".

"Solo un ejemplo, estamos viendo cómo poder garantizar que las personas puedan ir al local de votación, hacer la cola y votar, y manifestar su preferencia democrática y libremente, pero había otras herramientas, por ejemplo, el voto anticipado, que se usa mucho. De hecho en Estados Unidos, en la última elección, el 40% de la gente votó antes del día de la elección", agregó.

Decálogo del Presidente y postura frente al Plebiscito

En paralelo, ambos panelistas se refirieron al decálogo constitucional que entregó el Presidente Sebastián Piñera y abordaron si debería o no transparentar su posición frente al Plebiscito.

Müller sostuvo que "debería transparentarla, el voto del Presidente, como el voto de los ministros que han ido transparentando, sin ningún problema, no ha generado ningún ruido en la conversación".

"Cada ministro ha ido transparentando si está por el Apruebo o por el Rechazo, más o menos tenemos mitad y mitad el gabinete, si el propio Presidente trasluciera, primero evitaría la especulación, hay muchos que dicen que está por el apruebo, esto mismo de presentar los nuevos contenidos, dicen 'está por el apruebo', otros dicen 'estos 10 contenidos están más o menos en la Constitución, significa que la actual Constitución ya los tiene' entonces podría estar por el Rechazo", señaló.

Dos bandas

De la Fuente, por su parte, coincidió en que se debería transparentar la postura. "De hecho, se produjo una tensión algo absurda hace un tiempo atrás, pensando en que cuando habían sectores políticos, presidentes de partidos del oficialismo que pedían que por favor no hubiese un pronunciamiento, que hubiese prescindencia del Gobierno".

"Yo, la verdad, creo que es mejor saber dónde está cada cual y me parece como más lógico. Y de hecho, en términos estratégicos-políticos, probablemente les convenía más jugar en las dos bandas, que solo jugarse en el Rechazo, porque lo más probable es que el Rechazo no gane ese día, incluso más allá de las condiciones sanitarias que hemos hablado", concluyó.

