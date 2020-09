¿Qué pasó?

En víspera de las Fiestas Patrias, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, reiteró el llamado para que las personas no se dirijan a sus segundas viviendas ubicadas en la zona, además de anunciar la presentación de querellas contra quienes sean detectados en esta situación en el marco de las intensas fiscalizaciones desplegadas en la zona.

¿Qué dijo?

En conversación con Mega Plus Alerta, la autoridad señaló que "no queremos que vengan a la región y hemos tomado todas las medidas desde el miércoles de la semana pasada con una cantidad muy importante de sanciones y de gente (enviada) de vuelta. Entonces no vengan, porque lo van a pasar muy mal".

Fiscalizaciones

Además informó que desde el miércoles de la semana pasada se han devuelto 7.894 vehículos a la Región Metropolitana y se han cursado 1.518 sumarios sanitarios.

En ese sentido, agregó que se han "detectado 388 segundas viviendas con personas que residen en el área Metropolitana principalmente y que han sido detectadas, denunciadas, sometidas sumario sanitario y expulsadas a la Región Metropolitana”.

Al respecto, recalcó que “con el nivel de sancionados que llevamos por favor no vengan porque lo van a pasar muy mal, porque estamos controlando en todas las rutas de acceso a la región”.

“La ley es muy clara hay normas sanitarias y penales. Las normas sanitarias son los sumarios sanitarios a quienes incumplen y llegan a la segunda vivienda con multas que pueden llegar a los $50 millones. Aparte que se van a una comisaría y se tienen que devolver a Santiago”, recordó.

Anunció querellas

Por otro lado, el intendente manifestó que se están "ejerciendo contra todos los reincidentes el artículo 318 del Código Penal que establece el delito de violar las normas sanitarias durante una pandemia. Es un delito bastante importante y nos estamos querellando contra todos los infractores que son reincidentes”.

También advirtió que “nosotros estamos recogiendo todas las denuncias de vecinos, que son muchas. Si nos dicen que un departamento es de vacaciones, que vienen en el verano y hay gente, están las luces prendidas, nos hacen la denuncia a través de cualquier comisaría o retén de Carabineros y va la PDI con un equipo de salud y fiscalizan el domicilio”.

“Nos vamos a querellar, porque el que comete un delito es un delincuente. La región necesita salir del estado en que se encuentra, necesitamos recuperar nuestra actividad económica, nuestro pequeño comercio, el turismo, la construcción. Necesitamos volver a generar empleos en la región, por eso estamos todos concentrados en ser muy estrictos sobre todo este fin de semana para poder seguir esta senda en que estamos avanzando lentamente, pero avanzando, en los indicadores”, puntualizó.

