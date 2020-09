¿Qué pasó?

En lo que va de 2020 se han registrado 27 femicidios a nivel nacional, mientras que otras 86 mujeres estuvieron al borde de unirse a esta fatídica estadística.

Entre estas últimas víctimas está el caso de "Elizabeth", nombre elegido para resguardar su identidad. Tras descubrir una infidelidad de su pareja, comenzó a ser maltratada psicológica y físicamente.

"Me golpeó hasta que se cansó"

En conversación con Meganoticias, "Elizabeth" relata el violento episodio que vivió junto a su exesposo: "Me golpeó hasta que se cansó. Rompió todo en la casa. Amenazó con matarme, quemar mi casa".

"En este minuto, yo estoy siendo amenazada porque no he retirado la demanda y no lo voy a hacer, porque considero que no es correcto ni justo que las mujeres estemos sufriendo violencia y estar tanto tiempo callada", agrega.

Con respecto a las noticias sobre femicidios, cuenta que "yo también pude haber sido una más de ellas, faltó muy poco para que yo estuviese así. Si no hubiese sido por un vecino, yo no estaría aquí. Fue un episodio muy violento".

¿Qué dicen las autoridades?

María Loreto Franco, jefa de la Unidad en Violencia del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, detalla que "lo que hemos observado es un aumento de casos de violencia sexual contra la mujer. Es un tema que nos tiene preocupados, pero también muy ocupados para poder llegar a tiempo a esas mujeres".

El programa de Calera de Tango

Ante los múltiples episodios de violencia de género, la municipalidad de Calera de Tango creó un programa inédito en el país.

Esta iniciativa consiste en que las mujeres que denuncien a sus agresores pueden autorizar la vigilancia 24/7 de los funcionarios Seguridad Ciudadana de la comuna. Esto, con el propósito de protegerlas ante la posible aparición de quien las violenta.

"Contamos con la autorización de cada una de las mujeres en forma particular. Ellas nos autorizan a acompañarlas, protegerlas y estar durante toda la semana dándole esta atención especial para ellas", explica Erasmo Valenzuela, alcalde de Calera de Tango.

¿Cómo funciona el programa?

Seguridad Ciudadana es un complemento del accionar de Carabineros, quienes terminan interviniendo ante cualquier eventualidad.

Eso sí, los funcionarios de seguridad se encargan de dar compañía y tranquilidad a aquellas mujeres que han sido amenazadas de muerte. Ellos monitorean que el agresor esté lo más lejos posible de las víctimas.

"Para nosotros es una responsabilidad muy grande tener este tipo de trabajo, porque yo como mujer me pongo en el lugar de ellas, no me gustaría que me maltrataran. Nosotros nos entrevistamos con ellas, lo cual es voluntario y totalmente confidencial", explica Evelyn Quiro, funcionaria de Seguridad Ciudadana.

La iniciativa funciona hace un año. Hasta ahora, tiene a 15 mujeres inscritas, entre ellas "Elizabeth", quien tiene vigilancia constante.

"No se dejen intimidar"

El femicidio es la máxima expresión de violencia contra la mujer, los golpes son solo un síntoma de los agresores. Es por eso que desde las propias víctimas nacen las ganas de erradicar la agresividad contra el género.

"Espero que esto les sirva a todas las mujeres, que no se dejen intimidar. Por mucho tiempo tuve miedo, pero miré la carita de mi hija y dije 'nunca más'. Que no haya mujeres muertas por no denunciar, por no hablar por temor", es el mensaje que entrega "Elizabeth".

Femicidios, violencia, agresores que muchas veces se quitan la vida o se dan a la fuga. Historias que lamentablemente se repiten en una sociedad que trata de sacudirse de un machismo tan arraigado como peligroso.