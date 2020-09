¿Qué pasó?

El Partido Comunista (PC), encabezado por su presidente Guillermo Teillier, junto a parlamentarios, dirigentes políticos y sociales rindieron un homenaje a los fallecidos y colocaron una ofrenda floral en el monumento a Salvador Allende, al cumplirse 47 años del golpe militar.

La comitiva recordó a los detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura de Augusto Pinochet, en especial al Presidente Salvador Allende.

¿Qué dijo Teillier?

"Hoy día venimos a rendirle homenaje a nuestras heroínas y víctimas que lucharon y resistieron contra la dictadura”, expresó Teillier a los pies del monumento.

“Especialmente venimos a rendir homenaje a una persona (Allende), que nos inspiró durante mucho tiempo para llegar a conformar un gobierno, el gobierno de la Unidad Popular, el cual se cumplen 50 años y también después para luchar contra la dictadura”, afirmó.

En tanto, a modo de reflexión el timonel comunista enfatizó que “47 años pareciera que es mucho tiempo, pero no es tanto tiempo, seguramente alguno podría haber olvidado, pero nadie ha olvidado, y nosotros no vamos a olvidar, así como no olvidamos a las víctimas de la dictadura que necesitan y claman verdad y justicia”.

Entre la comitiva estaba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; los diputados Carmen Hertz, Karol Cariola, Marisela Santibáñez y Boris Barrera, entre otros.