Carabineros detuvo a un sujeto acusado de robar la billetera a un hombre de 59 años, quien mantenía un monto de $475 mil obtenido del retiro del 10% de su AFP. La víctima fue identificada como José Quezada, quien fue sorprendido cuando se aprestaba a tomar el transporte para viajar desde Temuco a Pitrufquén.

“Yo saqué 2 mil pesos para pagar el pasaje, y cuando llegamos a Temuco un hombre me dijo, 'le robaron'. Estoy agradecido de Carabineros porque uno trabaja honradamente, no tengo trabajo estable, me cuesta juntar platita. Yo ni pensaba recuperarlo, lo había dado por perdido", indicó la víctima, quien piensa invertir el dinero en arreglar su casa.

Luego del asalto, los motoristas de Carabineros de la 2° Comisaría de Temuco, el sargento 1° Juan Méndez Tapia y el sargento 1° Carlos López Torres, captaron al sujeto y lograron detenerlo y recuperar la billetera de la víctima junto al dinero y sus documentos.

Tras la diligencia, personal policial hizo entrega del monto a José que se mostró sorprendido y agradecido por el operativo.

“El mensaje a la ciudadanía es, principalmente, que concurran tranquilos al sector central a realizar sus trámites respecto al retiro de su 10% puesto que Carabineros ha dispuestos los servicios necesarios para poder cubrir las necesidades de prevención. Queremos brindar la tranquilidad y seguridad para que realicen el trámite de la mejor manera”, señaló el capitán Jorge Latorre Ayala, subcomisario de los Servicios de la 2ª Comisaría de Temuco.

Delincuente tenía historial de 49 detenciones

Tras el operativo y detención del sujeto, funcionarios policiales constataron que contaba con un historial de ilícitos.

El individuo de 39 años fue identificado con las iniciales A.H.B., quien en sus antecedentes mantiene 49 detenciones anteriores.

Ahora por instrucción del fiscal de turno, el imputado pasará al control de la detención por el delito de hurto.

