¿Qué pasó?

Personal de Carabineros de Coquimbo detuvo el miércoles a un sujeto por presuntamente haber violado, agredido y amenazado a su expareja, a quien habría mantenido secuestrada durante cuatro días.

Según la denuncia realizada por la mujer ante el personal policial, durante dicho lapso de tiempo, el sujeto la retuvo en su domicilio, en donde la obligó a ingerir alcohol, mantener relaciones sexuales, además de golpearla.

¿Qué dijeron desde Carabineros?

“Gracias a la rápida reacción de nuestros carabineros, la mañana de este miércoles se logró la detención de un hombre en la parte alta de Coquimbo, denunciado por diversos delitos de violencia contra su expareja", señaló el comisario de Servicio de la Segunda Comisaría de Coquimbo, capitán Arturo Obregón, según consigna El Día.

El uniformado agregó que "tras conocer el caso, activamos de manera inmediata los protocolos con el ministerio de la Mujer y Sernameg, quienes ya se encuentran entregando todo el apoyo profesional y la contención emocional a la denunciante. El hombre, en tanto, pasará a control de detención".

Carabineros de la 2ª Comisaría de #Coquimbo detuvieron a un hombre que habría mantenido secuestrada a su ex pareja durante 4 días, cometiendo diversos delitos de violencia en su contra.

Estamos trabajando de manera coordinada con @MMEG_Coquimbo para entregar apoyo a la victima. pic.twitter.com/1lU3Dhj2Ac — Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) September 9, 2020

Guía a través de videollamada

Según confirmaron desde la institución policial, la colaboración de la denunciante fue fundamental para la captura del sujeto. Esto, ya que guió a los efectivos encargados del operativo al lugar donde se encontraba el denunciado, a través de una videollamada.

“Fue complejo, ya que la vivienda no tenía numeración, pero no descansamos hasta encontrar el inmueble", señaló al respecto el capitán Obregón.

"Como Carabineros de Chile, seguiremos trabajando para erradicar la violencia de género y cualquier tipo de agresión a las mujeres. Por ello, reiteramos la importancia de denunciar y recurrir a los diversos medios de apoyo que actualmente existen. Es importante que las mujeres sepan que no están solas", sostuvo.

Seremi de la Mujer

En paralelo, la seremi de la Mujer en la región de Coquimbo, Ivon Guerra, también se refirió al hecho, señalando que "es una situación extremadamente grave que no puede quedar en la impunidad. Le he solicitado a SernamEG todos los antecedentes del caso y que se puedan contactar con la víctima para entregarle todo el apoyo de nuestro servicio y Ministerio".

"Insisto es un caso que la Justicia debe investigar y que no puede quedar en la impunidad. Como seremi reitero el llamado a denunciar y no normalizar más este tipo de actos que no tienen justificación alguna", concluyó Guerra.